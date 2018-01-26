الثلوج تصل مساء اليوم الى 900 متر.. ولكن ماذا عن طقس نهاية الاسبوع؟

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أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، أنه من المتوقع تساقط الثلوج مساء اليوم الجمعة على ارتفاع 1000 متر( وربما 900 متر والبقاع)، مشيرة إلى ان الطقس سيكون مستقرا طيلة الأسبوع المقبل.

إليكم بالأيام طقس الأسبوع المقبل

7 – الجمعة 26/ 1/ 2018: مع استمرار المنخفض الجوي يستمر الطقس الغير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 4 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وربما يمتد تساقطها الى 1000 متر وبعض مناطق البقاع – يطلب الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية ( طريق ترشيش وضهر البيدر).

8 – السبت 27/ 1/ 2018 : مع انحسار المنخفض الجوي، طقس متقلب صباحاً يتحول الى مستقر، مع استقرار درجات الحرارة في حدود 4 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً تهطل صباحاً امطار متفرقة وتتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر – ينحسر المنخفض تدريجياً ليحل محله الصقيع ليلاً على ارتفاع 1000 متر والبقاع.

9 - الاحد 28/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً وتشكل الصقيع ليلاً على ارتفاع 1000 متر والبقاع.

10- الاثنين 29/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً .

11 – الثلاثاء 30/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً.

12 – الاربعاء 31/ 1/ 2018: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة نهاراً.