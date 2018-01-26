living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد استقالتها.. بولا يعقوبيان تترشح للانتخابات في لبنان

26
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد انتشار خبر استقالتها من تلفزيون المستقبل اللبناني قبل يومين، منهية بذلك حوالي 10 سنوات من برنامجها الحواري على القناة التابعة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وفي حين لا تزال وجهتها أو محطتها الإعلامية التالية غير معروفة، وسط العديد من الإشاعات التي تفيد بانتقالها إلى محطة لبنانية أخرى منافسة، يبدو أن بولا يعقوبيان، حسمت خياراتها السياسية المقبلة.
 
فقد كشفت الإعلامية اللبنانية أنها ستترشح للانتخابات النيابية المزمع عقدها في أيار المقبل.
 
إلا أنها على ما يبدو ستكون على لائحة منافسة للحريري وتياره (تيار المستقبل) في بيروت، إذ كشفت أنها ستترشح عن دائرة بيروت الأولى، وعلى لائحة المجتمع المدني، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".
 
كما كشفت يعقوبيان أن "هناك مشروعاً انتخابياً كبيراً يتم العمل عليه، وننتظر أن نطلع الناس عليه قبل الحديث عن أي حظوظ بالفوز أو الخسارة".
 
وكانت يعقوبيان فاجأت متابعيها، الأربعاء، بإعلان استقالتها مباشرة على الهواء. ففي ختام حلقة interviews" أعلنت الإعلامية اللبنانية توقفها عن العمل في قناة "المستقبل"، وقالت: "مشاهدينا الكرام، أشكر متابعتكم ووفاءكم لبرنامج "إنترفيوز" خلال أكثر من عشر سنوات و500 حلقة".
 
كما شكرت العاملين معها في القناة والبرنامج، وودعتهم.
 
يذكر أن يعقوبيان كانت نالت قبل أيام وساماً رفيعاً من الملك البلجيكي (الوسام البلجيكي) تقديراً لجهودها في خدمة البيئة والإعلام، وتمكين المرأة ومساهماتها الإنسانية المتعددة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout