توقيف اكبر تجّار المخدرات بالجملة في المتن!

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بعد تفشي ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات بشكل كبير ضمن محافظة جبل لبنان وبخاصة في قضاء المتن، قامت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بتكثيف الاستقصاءات والتحريات لمعرفة الاشخاص الذين يقومون بالإتجار بهذه المواد.

بتاريخ 24/1/2018 وفي محلة سن الفيل، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من الشعبة المذكورة من توقيف احد اكبر تجّار المخدرات بالجملة، ويدعى:

ا. م. (مواليد عام 1963، لبناني)

وضبطت معه :

حقيبتان تحتوي كل منها :

40 مظروفاُ من باز الكوكايين.

40 مظروفاُ من الكوكايين.

10 مظاريف كوكايين أجنبية.

40 علبة بلاستيكية من باز الكوكايين.

كبسولتي حشيشة كيف.

جميعها موضبة داخل اكياس نايلون ومُفرّغة من الهواء (Vacuum).

مسدس حربي.

3 هواتف خلوية.

إضافةً إلى ضبط مبلغ /450/ $ و/219000/ ل.ل.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.