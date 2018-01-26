الحريري: أريد أفضل العلاقات بإيران من دولة إلى دولة

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صرح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "أنا كرئيس مجلس الوزراء في لبنان أريد أن تجمعني أفضل العلاقات بإيران، ولكن أن تكون هذه العلاقات من دولة إلى دولة".





وقال الحريري في جلسة منفصلة أول من أمس، إن "إيران دولة يجب أن نتعامل معها... أنا كرئيس مجلس الوزراء في لبنان أريد أن تجمعني أفضل العلاقات بإيران، ولكن أن تكون هذه العلاقات من دولة إلى دولة".

وأضاف: "ربما إيران هي تحد في المنطقة لكن الحوار هو جزء من حل هذا التحدي، وهذا ما نتطلع إليه... لا يمكن لإيران أن تتدخل في اليمن".

وأكد الحريري أن الأمر الوحيد الذي سيفيد لبنان هو سياسة النأي بالنفس. وقال خلال ندوة حوارية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس: "إذا ظننا أننا كلبنانيين نستطيع أن نتدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، فسوف ندفع الثمن باهظا"، معتبراً أن ما حصل معه في السعودية، في 4 تشرين الثاني 2017، "بات من الماضي".

وشدد الحريري على أنه "من مصلحة لبنان أن يحافظ على علاقات جيدة مع الدول العربية. فأبناؤنا يعملون في هذه الدول العربية التي لدينا معها مصالح وروابط تاريخية ونريد أن نستثمر أكثر بهذه العلاقة مع الجوار العربي".