أسرار الصحف ليوم الجمعة 26 كانون الثاني 2018

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الأخبار: علم وخبر



الجميّل وتالوزيان وعيسى

قطعت المفاوضات شوطاً كبيراً لتركيب لائحة لخوض الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الاولى، بقيادة حزب الكتائب. وتضم هذه اللائحة إلى جانب النائب نديم الجميل كلاً من: الناشط السياسي دافيد عيسى والعميد المتقاعد جان تالوزيان، المدعوم من رئيس مجلس إدارة مصرف سوسيتيه جنرال أنطون الصحناوي.

«أزمة الأقدمية» مستمرة في أبيدجان

لا تزال تتفاعل قصة طلب حركة أمل من مناصريها ومن فاعليات الجالية اللبنانية في ساحل العاج، مقاطعة مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي تُنظمه وزارة الخارجية والمغتربين في الثاني والثالث من شباط المقبل في مدينة أبيدجان، بسبب الخلاف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل على «مرسوم أقدمية ضباط دورة عام 1994». الخارجية اللبنانية مُصرّة على إنجاح المؤتمر «بمن حضر». وقد بذل الوزير جبران باسيل جُهداً في حثّ رؤساء البعثات والمغتربين على المشاركة في المؤتمر، طالباً أيضاً الاتصال بالشخصيات التي أكدت حضورها وتلك التي من المفترض أن تُلقي كلمةً، للتأكد من التزامها. وقد انتقل وفدٌ من «بسترس» إلى أبيدجان، للإشراف على التنظيم. من ناحية أخرى، يجري التداول بين أبناء الجالية في أبيدجان برسالةٍ تُعبّر عن سخطٍ من «تصدير انقساماتكم... نشكر إيعازكم لضرب التجمعات الاغترابية الناجحة التي غرّدت وتُغرّد خارج سرب المذهبية والحزبية... نشكر الصورة التي تكونت لدى المعنيين العاجيين عن أخلاقنا وعاداتنا واستراتيجيتنا التعاونية والوحدوية والقومية والوطنية».

لم يُحسم بَعد

لا يزال المُرّشح عن المقعد الشيعي في دائرة كسروان ــ جبيل ربيع عواد يؤكد لسائليه أنّه «حُسم ترشيحه من قِبَل التيار الوطني الحر». وفي الوقت نفسه، يطلب النائب عباس هاشم من مناصريه «شدّ الهمة لانطلاق العمل الانتخابي، لأنّه سيكون مُرشحاً». وما بين الاثنين، تُصرّ مصادر في فريق 8 آذار على أنّ «اسم المُرشح في جبيل لم يُحسم بعد».

البناء: خفايا وكواليس



كواليس

توقعت مصادر معنية بوضع المعارضة السورية أن تتشقق هيئة التفاوض بين ثلاثة تيارات واحد يمثل الائتلاف الذي يتبع لتركيا وسينفذ الطلب التركي بالمشاركة في سوتشي ويدافع عن خيارها، وثانٍ يمثل فصائل الجنوب والتابع للأميركيين مباشرة وسينسحب من الهيئة، وثالث تابع للرياض وسيواجه بقوة التمويل السعودي المحاولة التركية ويهدّد بمؤتمر جديد في الرياض لإعادة النظر بتشكيل الهيئة المفاوضة. وقالت المصادر ربما تكون هذه الانشقاقات بداية النهاية لهيئة التفاوض ولوجود تشكيل موحّد يمثل أبرز المعارضات السياسية والمسلحة.



خفايا

خفايا

أكدت أوساط سياسية أنّ دولة خليجية تواصل تحركها في لبنان على خطين: الأوّل، السعي إلى إطاحة الانتخابات المقرّرة في شهر أيار المقبل، وفي حال الفشل «تخريب» التحالفات الانتخابية للقوى المناهضة لدور الدولة المشار إليها في لبنان والثاني هو الضغط بكلّ الوسائل المتاحة لتركيب لوائح لـ «قوى 14 آذار» بقيادة حزب «القوات»، ظناً منها أنّ تلك اللوائح سيكون لها تأثير كبير في الانتخابات من خلال التمويل الكبير المرصود لها.

اللواء: أسرار

لغز

تتأخر معاملات لدى جهة رسمية، خلافاً لما كان يحصل في السنة الفائتة، لأسباب تتعلق بأولي الأمر أنفسهم!

غمز

يلجأ خبراء انتخابات إلى «حيل رياضية» في اقتراح اللوائح، وتشكيلها حرصاً على فوز اللائحة المنشودة..

همس

فوجئ مسؤول لبناني بوقائع وضعها أمامه مسؤول أميركي، رافضاً بقوة الأخذ بها؟

الجمهورية: اسرار

تسعيرات

يشكو عدد كبير من المرشحين من أن قادة اللوائح الإنتخابية يُحدِّدون تسعيرات عالية لضمِّهم إليها مع عدم ضمان فوزهم.

تحركات

أبلغ مرجع كبير مسؤولاً روحياً إنزعاجه من تحرُّكات وإعتصامات قطاع مهمّ للحصول على مطالبه معتبراً أن الأمر زاد عن حدِّه.

زيارة

أبلغ مرجع كبير مسؤولاً روحياً إنزعاجه من تحرُّكات وإعتصامات قطاع مهمّ للحصول على مطالبه معتبراً أن الأمر زاد عن حدِّه.



النهار: اسرار الآلهة

اجتماع ونفي



نفي مصرف لبنان الاتّجاه إلى منع سحب العملات بالدولار عبر الصرّاف الآلي ترافق مع دعوة إلى اجتماع للبحث في الأمر كانت توزّع عبر الهواتف الذكيّة....



تهريب السوريين

يُفضّل مسؤول عدم التصريح في موضوع تهريب السوريّين عبر الحدود اللبنانيّة ومن ورائها لأن في "فمه ماء"....



وزير متهم

لم يرد أحد الوزراء على اتّهام مسؤول كتائبي له "بالشركة من تحت الطاولة مع السلاح"...