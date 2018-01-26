ثلوج وسيول ورياح في لبنان .. الى متى تستمر العاصفة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم ممطرا بغزارة أحيانا مع برق ورعد، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. يتدنى مستوى تساقط الثلوج مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 700 متر في بعض المناطق الجنوبية.



اما الطقس غدا فيكون غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع أمطار وثلوج متفرقة صباحا على ارتفاع 700 متر وما فوق دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وتنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا بدءا من الظهر.



وقد دعا وزير التربية مروان حماده في بيان، مديري الثانويات والمدارس ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني في القطاعين الرسمي والخاص، الواقعة على ارتفاع 500 متر وما فوق الى إقفال مدارسهم ومؤسساتهم التربوية حفاظا على سلامة التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية من أخطار الصقيع والإنزلاق، وكلف الإدارات التعويض عن هذا التعطيل القسري في يوم دراسي آخر، وذلك نظرا للتوقعات التي أذاعتها الأرصاد الجوية وتحسبا لاشتداد أحوال الطقس، مع ما يمكن ان يتسبب به من قطع للطرق بسبب الجليد وتراكم الثلوج.



كما دعا المؤسسات التربوية الواقعة على ارتفاع أدنى من 500م إلى اتخاذ الموقف المناسب حيال إقفال مؤسساتهم، وذلك بعد التنسيق مع البلديات وقوى الأمن الداخلي في النطاق الجغرافي لكل مؤسسة تربوية، على أن تحاط المراجع التربوية في الإدارة المركزية بالوقائع المستجدة.

هذا، وافادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان السيول الناجمة عن غزارة الامطار المتساقطة، أدت الى إنهيار مبنى قيد الانشاء من ثلاث طبقات في بلدة اجدبرا في قضاء البترون. ولم تسجل أي إصابات في الارواح. واقتصرت الاضرار على الماديات.



وعملت فرق الصليب الأحمر اللبناني على مساعدة اللاجئين السوريين في سهل عكار بعد ان فاضت مخيماتهم بالمياه. ففي بلدة الكنيسة تم اجلاء خمس عائلات من مخيم غمرته المياه الى مخيم آخر وجرى توزيع البطانيات على العائلات المتضررة وهي مقدمة من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).



اما في بلدة السماقية، حيث يوجد اربعة مخيمات كبيرة فقد ارتفع منسوب المياه فيها صباح امس، وعمل الصليب الاحمر على استقدام جرافة عملت على اعادة فتح عبارات المياه في محيط هذه المخيمات الامر الذي ساهم بعودة الامور الى طبيعتها ما سمح لنزلاء هذه المخيمات بالعودة الى خيمهم التي كانت قد دخلتها المياه.