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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



من الضمان إلى أبيدجان، إنه جنون الانتخابات. في الضمان، سلسلة ممارسات مخالفة للأصول والقانون والأنظمة المرعية. اما الغرض، فالسيطرة على مرفق يعني أكثر من نصف مليون لبناني، ويحتوي على مليارات الدولارات، بأسلوب يذكر اللبنانيين برستم غزالة - رحمه الله بما يستحق - ومحادثته الشهيرة مع mister x...



أما في أبيدجان، فممارسة أخرى، تهدف الى منع الطاقات اللبنانية من التعبئة والتجمع والتوحد لخدمة لبنان، بما يذكر أيضا وأيضا بأبي عبدو نفسه... وفي الحالين، الواضح أن القائمين بهذه الممارسات بدافع من "عصفورية الانتخابات"، يستعملون جميع أنواع الأسلحة، من الضربات تحت الزنار، الى التذرع بقيم الآخرين، على طريقة أن "الصلعاء تتكنى بشعر خالتها"...



أما الكلام عن تمايز بيننا وبين المقاومة، فلا يعدو كونه وهما من مجموعة اوهام. فلا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتخلى الإنسان عن جلده، تماما كما يستحيل على أي كان أن يدخل بين إنسان وعينيه... لكن مهما يكن من أمر، يبقى أن الارادات الطيبة لا تزال متوافرة، والنيات الحسنة قائمة، لبناء الدولة: الدولة القادرة والعادلة والديموقراطية، الدولة المقاومة بحرية، من اجل جميع اللبنانيين.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



في المنطقة تطورات ومواقف سياسية، وقائع واندفاعات ميدانية، وفي لبنان إرهاصات استعدادات انتخابية، وفي الأحوال الجوية عاصفة شتوية بكل معاييرها وثلوجها ما حدا بوزير التربية مروان حمادة الى إعطاء توجيهاته بإقفال المدارس والمؤسسات التربوية في المناطق من علو خمسمئة متر وما فوق...



على مستوى القضية الفلسطينية الفلسطينيون مصرون على شرطهم لاستقبال نائب الرئيس الأميركي أن يعود الرئيس ترامب عن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل فيما ترامب يهدد بالاستمرار في وقف المساعدات عن الفلسطينيين طالما أنهم لن يستقبلوا نائبه وقد اتهمهم بتقليل الإحترام لواشنطن.



في ليبيا، برز موقف للنظام القائم وتمثل بتوجيه اتهام الى الممثل الأممي غسان سلامة بأنه ينحاز الى المعارضة الليبية.



في الملف السوري تطور الجدل الاميركي التركي الى حد تحذير واشنطن لانقرة من مغبة مد العملية العسكرية من عفرين الى منبج فيما اردوغان نبه الى احتمال حصول مواجهة تركية اميركية في حال استمرت واشنطن بدعم الكرد...



أما على مستوى لبنان فقد سجل نجاح لرئيس الجمهورية العماد عون في زيارته الكويتية يتعلق بالتحضير للقمة العربية في الرياض نهاية آذار والتحضيرات للقمة العربية في بيروت في الـ 2019. إضافة الى إصدار أمير الكويت تعليماته وتوجيهاته الى الصناديق والمؤسسات الإنمائية الكويتية باستئناف نشاطاتها في لبنان لدعم المشاريع التنموية فيه.



كذلك نجح رئيس الحكومة سعد الحريري في تأمين الحشد الدولي لدعم لبنان في مؤتمر باريس الاقتصادي وفي مؤتمر روما للدعم العسكري.



في الغضون حديث في الاستعدادات للانتخابات النيابية التي يؤكد حصولها في موعدها الرؤساء وفي مقدمتهم رئيس البرلمان نبيه بري بقي متصدرا خصوصا في ما يتعلق بالتحالفات التي تخضع لعمليات حسابية فائقة الدقة في ظل تعقيدات القانون.



إذن لهيب معركة عفرين شمال سوريا يتصاعد بقوة... الولايات المتحدة تخشى وصول الأتراك الى منبج فيما إردوغان يحذرها من مغبة المضي في دعم الاكراد. ويطلب من ترامب سحب قواته من منبج خشية اي احتكاك مع القوات الاميركية هناك.. والمانيا دعت دول الناتو الى اجتماع.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



منخفض جوي يهدي لبنان اوسكارا من الخيرات المائية، في فصل الطبيعي فيه امطار وثلوج ورياح وعواصف هوائية.. لكن غير الطبيعي هو التعاطي اللبناني دولة ومؤسسات ومواطنين يعيشون الشائعات، فيتفاجأ الجميع بفصل الشتاء، ونعجز عن فتح طريق تقفلها الثلوج، او مجار للمياه تسدها النفايات..



نفايات باتت تستخدم لسد المجاري السياسية على ابواب المزايدات الانتخابية، فبات توسيع مطمر من هنا او تضييق آخر هناك يخضع للمؤشر الانتخابي لا للحل العملي او المعيار البيئي..



وفي بيئة تعيش مرتفعا سياسيا يتوقع ان يستمر حتى تمطر الاصوات في صناديق الاقتراع، ارتفعت الأصوات ضد السمفونية الاميركية التي تعزفها ادارة ترامب اتهامات مفبركة ضد حزب الله، فدانت كتلة الوفاء للمقاومة اعمال لجنة التحقيق الاميركية في لبنان وأصل تدخلها في النظام المصرفي اللبناني، معتبرة ذلك انتهاكا للسيادة اللبنانية والذي لا يبرر السكوت عنه الادعاءات الواهية بالحرص على علاقة لبنان وصداقاته الدولية المزعومة..



وعلى الزعم الاميركي بالسعي للسلام الفلسطيني الاسرائيلي، كانت مواقف دونالد ترامب في حضرة بنيامين نتنياهو تهويلا على الفلسطينيين بانهم لن يحصلوا على الاموال اذا لم يعودوا الى المفاوضات، فهل من موقف شرف يحجب عنه الاموال العربية ما لم يعد عن قراراته التهويدية؟ التي اضاف اليها اليوم ان قضية القدس انتهت ولا حاجة للحديث عنها بعد اليوم؟.. بل هل من يخبره ان الزمن اليوم للشعوب التي ما زالت القدس قبلتها القومية، وعنوان مسيرتها التاريخية؟ وهل من رصاصة تضاف الى رصاصات نابلس الفدائية، فتقتل صهيونيا حاقدا وحلم ترامب ونتنياهو وحلفائهما بصفقة قرن لانهاء القضية الفلسطينية؟





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



عفرين تشتعل سوريا وعفريت ينقل خطاه لبنانيا.. ويتوقع له أن يلعب في المساحة الانتخابية من الآن لغاية السادس من أيار بمعدل كل يوم أزمة.. وفي الساعات الماضية تطايرت هذه الأزمات على الشاشات بين الحليف والحليف وحليف الحليف فأثمرت خطابا متقدم النبرة ووصفا بالأسلحة الهجائية.. تبادلت الشاشتان الصفراء والبرتقالية رسائل حرب التطبيع مع قوة إسناد هوائي من الشاشة الخضراء كفاعل خير يختزن في حناياه أزمة بحجم خلاف رئيسين من الفئة الأولى..



وعلى هذه الأزمة ومتفرعاتها وملفات انتخابية واغترابية يعقد وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمرا صحافيا ظهر غد بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار علما أن باسيل كان قد أجرى في الساعات الماضية عصف أفكار ولقاءات واستدعاءات انتخابية لرسم معالم تحالفات التيار وتحديد الحلفاء وفيما تستعر حروب القنوات التلفزيونية بالنيابة عن أصحاب "القلوب المليانة" حرك القضاء الرأي العام بادعائه على مقدم البرامج هشام حداد لتعرضه في إحدى حلقات برنامجه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتناوله "كقطعة همبرغر" واستند المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إلى سخرية حداد من توقعات نهاية العام لميشال حايك.. وذلك في أغرب ادعاء لهذا العام لم يتوقعه ميشال حايك نفسه ولا تنبأ به العرافون والبصارون وأصحاب النيات والحواس السادسة.



قرار الهامبرغر القضائي جاء بلا مسوغات ولم يأت مغلفا بإدعاء من الدولة المعنية ولا حتى من جمعية حماية حقوق المنجمين .. بل كان وليد حمية قضائية لبنانية هالها برنامج ساخر فيما لم تتحرك على غير ملف لبناني ضاغط يعنى بسرقة المال العام.. فوزير الاتصالات جمال الجراح امتنع عن المثول أمام القضاء المالي ولم توجه اليه كلمة عتب واحدة.. ملفات التخابر غير الشرعي والانترنت غير الشرعي والاموال المنهوبة في إستديو فيجن والأبنية المستاجرة بسعر زهيد والمشاعات.. كلها عناوين لمفات منسية.. لا ولي عهد لها ليحرك المس بذاتها الملكية.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



ما يفعله اللبنانيون بأنفسهم وببلدهم هو دوس للنعم التي منحهم الله اياها، واحتقار لما استشهد من أجله الاجداد والاباء، عنينا الطبيعة الجميلة الكريمة والوطن الديمقراطي الحر، والمؤسف هو في هذه القدرة غير الانسانية على تدميرنا المنظم للارثين، فكارثة النفايات معطوفة على تلويث المياه الجوفية وعشوائية البناء مضمومة الى سوء ادارة الموارد المالية والامتناع عن تنظيم قطاعاتنا المنتجة، هذه اللائحة كافية للقضاء على دولة، فكيف اذا اضفنا اليها الصراعات المستعرة للاستيلاء على اصوات الناس في الانتخابات وحول شكل الدولة وهويتها وكأننا استقلينا اول من أمس وخرجنا من حربنا المدمرة امس وبعض النفوس تواقة للعودة اليها. وما يثير الحزن هو الاهتمام العربي والدولي باستقرار لبنان وازدهاره فيما أولياء الامر يستجدون من بأيديهم القرار انجاز موازنة مضبوطة للعام 2018.



في اليومي وفي اطار السجالات الانتخابية الدستورية بين بعبدا وعين التينة وبعد اعتبار الرئيس عون ان الجدال في مرسوم الترقية صار وراءه يدخل الوزير باسيل على الخط الجمعة بقوة عبر مؤتمر صحفي وصف بأنه سيكون عنيفا يرد به على الرئيس بري ونوابه في شان مرسوم الاقدمية واقفال باب اجراء اي تعديل على قانون الانتخاب، كذلك يطل الشيخ نعيم قاسم غدا ليقول الى من يعنيهم الامر وهم من الحلفاء، ان من يمس الرئيس بري يمس بنا، فنحن والحركة واحد.



في السياق يتوقع المراقبون ارتفاع منسوب البهورات الانتخابية بين الكتل الكبرى والتي تصيب شظاياها الحلفاء قبل الخصوم.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



"لهون وبس"... لم يعد إسم البرنامج الأكثر شهرة في لبنان، بل أصبح عنوانا جديدا للحرية وصرخة جديدة في وجه الذين يحاولون قصقصة جناحي الحرية وخنق صوت الأحرار... القصة ليست أقل من ذلك على الإطلاق، لئلا تبدأ الإتهامات بالمبالغة، القصة كبيرة الحجم لأنها تستهدف برنامجا تحول إلى متنفس للبنانيين ينسيهم أوجاعهم وهمومهم، ويعطيهم فسحة من الضحك من القلب، "ضحك ببلاش": من دون كلفة إضافية ومن دون قيمة مضافة... هشام حداد، منذ أيلول 2015، يدخل إلى البيوت ليوزع الضحكات من القلب... يسخر ولا يؤذي، ينتقد ولا يجرح... لسان حال اللبنانيين، بعد كل حلقة، يختصر بكلمتين: "هشام مهضوم"... في وقت باتت "الهضامة" عملة نادرة في بلد يختنق فيه أبناؤه "بغلاظة السياسيين" بمقدار ما يختنقون بسموم النفايات... فهل أصبح الضحك ممنوعا؟ هل نترحم على وسيم طباره حين قدم مسرحية "اضحكو قبل ما يغلى الضحك"؟ على خلفية حلقة "لهون وبس" في الثاني من هذا الشهر، تم التوقف عند ثلاث اسكتشات في الحلقة تتناول ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، والرئيس سعد الحريري والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري... تحرك مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود فادعى على هشام حداد وأحاله إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي أحالته بدورها الى محكمة المطبوعات... وبعد، هل ما زال هناك من يتوهمون أن الحرية بخير في لبنان؟ ربما الجواب يتوقف عند معرفة من حرك النائب العام التمييزي... ولكن بصرف النظر عن المحرك أو المحركين، لا بد من صرخة واحدة: "لهون وبس"... هناك آلاف من القضايا التي تستدعي تحرك النيابة العامة التمييزية وليس بينها بالتأكيد هشام حداد.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



العاصفة الجوية اوسكار التي تضرب لبنان يتوقع ان تشتد في الساعات المقبلة مترافقة مع سرعة في الرياح وتساقط للثلوج ابتداء من ثمانمئة متر وتحسبا لاشتداد أحوال الطقس، مع ما يمكن ان يتسبب به من قطع للطرق بسبب الجليد وتراكم الثلوج، دعا وزير التربية مروان حماده مديري الثانويات والمدارس والمعاهد في القطاعين الرسمي والخاص، الواقعة على ارتفاع 500 متر وما فوق الى إقفال مدارسهم ومؤسساتهم التربوية يوم غد.



واحوال الطقس ادت الليلة الماضية الى حادث سير مروع في منطقة راس المتن اسفر عن مقتل ثلاثة شبان بالكاد اتموا الثامنة عشرة واصابة رابع حالته حرجة. هول هذه المصيبة ووقعها على اهالي منطقة المتن الاعلى دفعت بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الى الصلاة عليهم قبل دفنهم في بلدتيهم رأس المتن وقبيع.



اما العاصفة الانتخابية التي استخدمت موضوع النفايات فقد سلكت طريقها الى التفتيش المركزي الذي شكل لجنة تحقيق خاصة في موضوع مطامر ومكبات النفايات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة كما طلب وزير البيئة طارق الخطيب من المحامي العام البيئي في جبل لبنان الادعاء على رئيس بلدية بيت شباب بجرم رمي عشوائي للنفايات وتلويث النهر وشاطئ البحر.



اما عاصفة الرئيس الاميركي دونالد ترامب باعلان القدس عاصمة لاسرائيل فقد اتخذت منحى جديدا باعلان ترامب امام نتنياهو في منتدى دافوس أن مسألة القدس ليست مطروحة في أي مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما اتهم ترامب الفلسطينيين بالتعامل بازدراء مع الولايات المتحدة عندما رفضوا استقبال نائبه وتوعدهم بتعليق المساعدات.



وفي مقابل هذه العواصف كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يختتم مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي الذي اجرى على هامشه سلسلة اجتماعات مع شخصيات وزعماء عرب واجانب تناولت علاقات لبنان والتحضير للمؤتمرات الاقتصادية المقررة للبنان في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



لوهلة ظن اهل التغيير ان الكلام بحق المقاومة ما عليه جمرك، فرموها بحكم الجريمة الثقافية، وحاولوا تقزيم ما دفعته من دم وشهداء بتهمة منطق الهزيمة، ولكن فيلمهم لن يمر ولا محاولة اخراج انفسهم من الوضع الذي ذهبوا اليه بأقدامهم وأقلامهم. اهل المقاومة ليسوا كومبارس صامت وهم قالوا كلمتهم بفم ملآن، اسرائيل شر مطلق والموقف سلاح، فلحس الناطقون بلغة التطبيع هلوساتهم بعد ان تحول حلمهم بكسب المطبعين في الزمن الانتخابي الى كابوس، وهم بذلك استحقوا عن جدارة ومن دون لحظ التوازن الطائفي اوسكارا عن فئة اسرع تيار في قول شيء ونقيضه في ان واحد، فإذا لم تكن مقدمة نشرة قناة السباحة عكس التيار تقصد المقاومة بكلامها المسيئ كما يدعي الاوصياء عليها فمن قصدت يا ترى؟ لربما الصراع العربي الاسرائيلي الذي تحدثت عنه هو في كوكب اخر، او لربما القناة نفسها تتوجه بكلامها الى سكان كوكب زحل، سقط القناع مرة جديدة ليظهر نموذج جديد من استعراض البط الملون للتغيير غب الطلب ووفق المصلحة الفئوية، فمن يصدق بعد اليوم تيارا شعاره الاصلاح تحول الى تيار المصالح؟ من يصدق تيارا عنوانه التغيير لم يبق منه سوى تغيير الالتزامات والمواقف؟ من يصدق تيارا يحمل مشروع المدنية ويطيف الوظائف على حساب الكفاءة؟ من يصدق ان الدولة القوية تبنى بخرق الدستور والانقلاب على الطائف؟ اهل التغيير بمستوياتهم المختلفة يثبتون في كل يوم وعلى متن كل تصريح وتصرف انهم اسرى شعاراتهم الطائفية، بيدنهم العبث بالدستور وخرق الطائف والتجرأ على النص والعرف وروح التوافق، شعاراتهم "مبهبطة" فضحتهم، فباتت لا تنطلي على أحد حتى على البسطاء والسذج من الناس، هم يمكنهم ان يخدعوا كل الناس بعض الوقت وبعض الناس كل الوقت، لكنهم لن يستطيعوا ان يخدعوا كل الناس كل الوقت، رحم الله ابراهم لينكلن فهو كان يعرف هؤلاء ويوصفهم رغم ان المسافة الزمنية التي فصلته عنهم فاقت القرن ونصف القرن.



المسافة الزمنية الفاصلة عن السادس من ايار تتقلص بانتظار الاستحقاق الانتخابي النيابي، القوى السياسية على مختلف مشاربها والوانها حركت ماكيناتها الانتخابية بالنسبة للبعض، وتستعد لتحريكها بالنسبة للبعض الاخر، وفيما بدأت ملامح بعض التحالفات تظهر الى العلن يفترض ان تتبلور تحالفات اخرى قريبا، هذه الورشة الواسعة تأتي في غمرة تأكيد المراجع السياسية على حتمية تنظيم الانتخابات وفي مقدمة هؤلاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي جزم بإجرائها في موعدها رغم معارضة بعض الخارج، وبحسب ما نقل عنه فإن الرئيس بري دعا كوادر حركة أمل خلال ترأسه اجتماع المجلس الحركي للحركة الى ضرورة الاستعداد للاستحقاق اانتخابي وعدم التراخي والنوم على حرير، كي لا نصطدم بمفاجئات، فالانتخابات ليست نزهة، رئيس المجلس أكد ايضا ضرورة التمسك بالطائف داعيا الى ان تعمل المؤسسات وفق القواعد والقوانين التي تحكمها.



وأبعد من لبنان خطا الرئيس الاميركي دونالد ترامب خطوته التالية بشأن القدس عبر اعلانه ان هذه المسألة ليست مطروحة في اية مفاوضات مستقبلية، وفي ذهنية السمسار قال ترامب بعد لقائه نتنياهو في دافوس لقد منحنا الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات وقوبلنا بعدم الاحترام.





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