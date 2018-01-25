مع الأول من شباط، تتوالى المُهل الانتخابية

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نصت المادة 52 من قانون الانتخابات على ان تضم كل لائحة 40% بالحد الأدنى من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد، على ان تتضمن مقعداً على الاقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. لكن هذه المادة او سواها لم ينص على حد أدنى من المرشحين عن كل الطوائف بحسب توزيعهم في الدائرة.



ما يطرح اسئلة افتراضية عدة.



في كل الدوائر تقريباً تتمثل طوائف عدة بمقعد نيابي واحد. على سبيل المثال في بيروت الثانية يتمثل الدروز كما الاورثوذكس كما الانجيليون بمقعد واحد. فماذا لو تشكلت 3 لوائح في هذه الدائرة، احداها مكتملة لكنها لم تحصل على الحاصل الانتخابي، اي انهها خاسرة بالكامل، في المقابل حصلت اللائحتان الاخريين على الحاصل الانتخابي لكنهما غير مكتملين ولا يضم اي منها مرشحاً درزياً.



من يفوز حينها بالمقعد الدرزي ؟ وهل يكون المرشح الوحيد عن هذا المقعد في اللائحة الخاسرة ؟



اسئلة كثيرة لا يجيب عليها القانون النسبي الجديد. بعضها ربما يحتاج الى توضيح وأخرى الى اتباع منطق الامور. لكن هل ينفع منطق الامور امام محالات تأويل الدستور حتى ؟