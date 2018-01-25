living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع الأول من شباط، تتوالى المُهل الانتخابية

25
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نصت المادة 52 من قانون الانتخابات على ان تضم كل لائحة 40% بالحد الأدنى من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد، على ان تتضمن مقعداً على الاقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. لكن هذه المادة او سواها لم ينص على حد أدنى من المرشحين عن كل الطوائف بحسب توزيعهم في الدائرة.

ما يطرح اسئلة افتراضية عدة.

في كل الدوائر تقريباً تتمثل طوائف عدة بمقعد نيابي واحد. على سبيل المثال في بيروت الثانية يتمثل الدروز كما الاورثوذكس كما الانجيليون بمقعد واحد. فماذا لو تشكلت 3 لوائح في هذه الدائرة، احداها مكتملة لكنها لم تحصل على الحاصل الانتخابي، اي انهها خاسرة بالكامل، في المقابل حصلت اللائحتان الاخريين على الحاصل الانتخابي لكنهما غير مكتملين ولا يضم اي منها مرشحاً درزياً.

من يفوز حينها بالمقعد الدرزي ؟ وهل يكون المرشح الوحيد عن هذا المقعد في اللائحة الخاسرة ؟

اسئلة كثيرة لا يجيب عليها القانون النسبي الجديد. بعضها ربما يحتاج الى توضيح وأخرى الى اتباع منطق الامور. لكن هل ينفع منطق الامور امام محالات تأويل الدستور حتى ؟

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout