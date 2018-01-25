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بري يوعز لأنصاره بمقاطعة الطاقة مؤتمر الطاقة الاغترابية

25
JANUARY
2018
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هل يعقل ان تصل المناكفات السياسية الداخلية والخلافات الشخصية لتصب غضبها على الاغتراب اللبناني؟ للوهلة الاولى تقول : طبعا لا ولكن عندما تدرك ما تقوم به حركة امل عبر رئيسها نبيه بري لتحقيق المقاطعة الشيعية لمؤتمر الطاقة الاغترابية المقرر في 2 و3 شباط في ابيدجان في ساحل العاج ، تقول نعم...وحتى اكثر:

رجل اعمال لبناني ( عبدالله بري يتصل بكل شخص لمنعه من الحضور)

لم نكتف بهذا، بل اتصلنا بممثل الرئيس بري في افريقيا محمود ناصر الدين نسأل ، فكانت النتيجة صادمة :

رغم هذا الاعتراف الرسمي بنية المقاطعة، ورغم التهديد المقنع بضرب مصالحم في وطنهم الام ،فرجال اعمال شيعة كثر لن يقاطوا لا بل يصرون على المشاركة

وفي ظل الحديث عن ان "مقاطعة امل" توسعت لتشمل مستوىى مذهبي اكثر ، فالقائم باعمال سالفارة بابيدجان يؤكد ان التحضيرات اكتملت..

الى المعني الاول ، وزارة الخارجية توجهنا:

هي معركة جديدة يخوضها صاحب مقولة :" لبنان لا يقوم الا بجناحيه المقيم والمغترب" نبيه بري وهو المدرك تماما ان الخاسر الوحيد فيها هو المغترب اللبناني!


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