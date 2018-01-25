قتَلَةُ علي السيد وعباّس مِدلج الى الاعدام

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من منا لا يذكر هاتين العينين الثاقبتين اللتين تبين ان صاحبهما هو لبناني ويدعى بلال ميقاتي الذي غدر بالشهيد علي السيد، فنحره. ومن منا لا يذكر ابن عمه عمر الذي صوّر عملية ذبح العسكري الشهيد عباس مدلج لانتمائهما لداعش وفقا لاعترافاتهما. في الأمس قال القضاء كلمته وفقا لاعترافات وبراهين ثابتة كما تؤكد مصادر قضائية، فأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكمها عليهما بالاعدام وجاهيا وعلى بلال العتر غيابيا. بلال الميقاتي الملقب بأبو هريرة لقتله علي السيد والتدخل بذبح عباس مدلج. وعمر ميقاتي لتدخله بذبح عباس مدلج وذلك عبر تصويره فيديو الذبح كما اتلاف جثة علي السيد الذي، لم يدفن منه في بلدته في عكار، سوى رأسه.



وللتذكير فان عمر الملقب بابو هريرة هو ابن احمد ميقاتي او ابو الهدى أحد ابرز مسؤولي داعش والذي سبق أن شارك في أحداث الضنية التي غدر فيها بالجيش اللبناني. ومن هذه النقطة انطلقت وكيلته فاديا بزي في مرافعتها حيث ذكرت أن عمر هو ضحية بيئته لتخفيف الحكم عنه، فسأله ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي حجار هل أنت فخور ببيئتك أم تتبرأ منها. فأجابه عمر أنا اتبرأ من بيئتي ومن داعش، لربما ذلك قد يمنحه اسبابا تخفيفية.



أما بلال ميقاتي فهو الذي قال في احدى جلسات الاستجواب: انه غير نادم على ذبح العسكريين وانه سيكررها اذا اعطانا رب العالمين عمرا. لكن بأية حال فان حكم الاعدام يبقى غير كاف بالنسبة لعائلتي الشهيدين ان بقي حبرا على ورق وان لم يحاكم من هو اكبر من بلال وعمر ميقاتي



وكيلة عمر ميقاتي ستميز الحكم على اعتبار ان الاخير لم يقدم على الذبح ولم يعلم بخطف العسكريين الا بعد اسبوع كما انه مع اندلاع المعارك كان في سوريا وعاد منها بعد ثلاثة ايام وبقي عند حاجز الحصن حيث لم يسقط شهداء للجيش. أما مصادر قضائية فتلفت لل otv الى أن المحكومين احيلا بموجب المادتين 549 اي القتل عمدا والمادة 219 التي تعد متدخلا من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل، ومن ساعد الفاعل او عاونه على الافعال، من كان متفقا مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها. وهو ما ينطبق ايضا على فعل التصوير اذا اعتبرت الحكمة أن الارهابيين شكلوا مجموعة لقتل العسكريين ووزعوا الادوار فيما بينهم. وفي هذه الحالة، تحدد المادة 220 العقوبة بوضوح. اذ تعتبر أن المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل