living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قتَلَةُ علي السيد وعباّس مِدلج الى الاعدام

25
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من منا لا يذكر هاتين العينين الثاقبتين اللتين تبين ان صاحبهما هو لبناني ويدعى بلال ميقاتي الذي غدر بالشهيد علي السيد، فنحره. ومن منا لا يذكر ابن عمه عمر الذي صوّر عملية ذبح العسكري الشهيد عباس مدلج لانتمائهما لداعش وفقا لاعترافاتهما. في الأمس قال القضاء كلمته وفقا لاعترافات وبراهين ثابتة كما تؤكد مصادر قضائية، فأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكمها عليهما بالاعدام وجاهيا وعلى بلال العتر غيابيا. بلال الميقاتي الملقب بأبو هريرة لقتله علي السيد والتدخل بذبح عباس مدلج. وعمر ميقاتي لتدخله بذبح عباس مدلج وذلك عبر تصويره فيديو الذبح كما اتلاف جثة علي السيد الذي، لم يدفن منه في بلدته في عكار، سوى رأسه.

وللتذكير فان عمر الملقب بابو هريرة هو ابن احمد ميقاتي او ابو الهدى أحد ابرز مسؤولي داعش والذي سبق أن شارك في أحداث الضنية التي غدر فيها بالجيش اللبناني. ومن هذه النقطة انطلقت وكيلته فاديا بزي في مرافعتها حيث ذكرت أن عمر هو ضحية بيئته لتخفيف الحكم عنه، فسأله ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي حجار هل أنت فخور ببيئتك أم تتبرأ منها. فأجابه عمر أنا اتبرأ من بيئتي ومن داعش، لربما ذلك قد يمنحه اسبابا تخفيفية.

أما بلال ميقاتي فهو الذي قال في احدى جلسات الاستجواب: انه غير نادم على ذبح العسكريين وانه سيكررها اذا اعطانا رب العالمين عمرا. لكن بأية حال فان حكم الاعدام يبقى غير كاف بالنسبة لعائلتي الشهيدين ان بقي حبرا على ورق وان لم يحاكم من هو اكبر من بلال وعمر ميقاتي

وكيلة عمر ميقاتي ستميز الحكم على اعتبار ان الاخير لم يقدم على الذبح ولم يعلم بخطف العسكريين الا بعد اسبوع كما انه مع اندلاع المعارك كان في سوريا وعاد منها بعد ثلاثة ايام وبقي عند حاجز الحصن حيث لم يسقط شهداء للجيش. أما مصادر قضائية فتلفت لل otv الى أن المحكومين احيلا بموجب المادتين 549 اي القتل عمدا والمادة 219 التي تعد متدخلا من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل، ومن ساعد الفاعل او عاونه على الافعال، من كان متفقا مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها. وهو ما ينطبق ايضا على فعل التصوير اذا اعتبرت الحكمة أن الارهابيين شكلوا مجموعة لقتل العسكريين ووزعوا الادوار فيما بينهم. وفي هذه الحالة، تحدد المادة 220 العقوبة بوضوح. اذ تعتبر أن المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل


OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout