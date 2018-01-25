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رحمه: "انني لا أرشح نفسي للإنتخابات النيابية عن دائرة بعلبك – الهرمل.. "

25
JANUARY
2018
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أوضح عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب اميل رحمه: "انني لا أرشح نفسي للإنتخابات النيابية عن دائرة بعلبك – الهرمل بل هناك ترتيب في قيادتنا المشتركة يقضي بتأليف اللائحة وتسمية المرشحين فيها. ففي عام ٢٠٠٩ تم طرح إسمي كمرشح على اللائحة من قبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بعد جوجلة الأسماء وسعي مشكور من قبل قيادات فريقنا السياسي، وموافقة الرئيس العماد ميشال عون وخضت الإنتخابات على هذا الأساس وأصبحت نائباً؛ وإن الأمر عينه سيحصل عام ٢٠١٨.

وأنا أعلنت مراراً انني سأكون ناخباً للائحتنا إن كنت فيها أو خارجها. وأشار رحمه في حديث إذاعي إلى أن المقاومة في البقاع الشمالي قامت بالإنجاز بدحر الإرهاب التكفيري مثلما قامت بالإنجاز عينه في الجنوب بالإنتصار على العدوان الإسرائيلي. وفي البقاع تم إنقاذ لبنان عموماً وأبناء بعلبك - الهرمل خصوصاً وأنقذ المسيحي كما أنقذ السني والشيعي على السواء، ونحن أبناء بعلبك - الهرمل مسيحيين ومسلمين نتحلى بالرجولة والوفاء، والرجولة تستوي تحت قاعدة العرفان بالجميل منوهاً إلى أن في نصف شهر شباط القادم يجب أن يكون قد أصبح هناك معرفة كاملة بهوية المرشحين واللاوائح الإنتخابية، مركزاً على أن التيار الوطني الحر يمكن أن يتحالف مع تيار المستقبل في أكثر من دائرة إنتخابية "ولكنني لا أعتقد بأنه يمكن أن يتحالف مع تيار المستقبل أو مع حزب القوات اللبنانية في دائرة بعلبك - الهرمل" وهو لن يمشي عكس سير حزب الله في هذه الدائرة بالذات.

وشدد رحمه على أن مسار فريقنا منذ عام ٢٠٠٩ هو الرابح والتيار الوطني الحر بالرغم من معرفته المسبقة بأن أي قانون إنتخاب خارج قانون الستين سيخفض من عدد نوابه في المجلس النيابي ولكنه ومن أجل الصالح العام ومن أجل ألا تسحق الأكثرية أي أقلية وازنة وتقفل عليها باب الدخول إلى المجلس النيابي، ذهب إلى إعتماد قانون جديد وهنا لا بد من توجيه تحية إلى الوزير جبران باسيل في هذا الخصوص، مبيناً إن الإنتخابات هي مرحلة تكتيكية أكثر منها إستراتيجية بين أكثر من فريق وفريق. ولن يكون هناك تناقصات في بعلبك - الهرمل وإن قانون الإنتخابات يعمل في طياته أكثر من اشكالية وعقدة ولكنه يعطي فرصة متاحة للجميع ويفتح الباب على تنافس ديمقراطي في معارك إنتخابية غير معروفة كل نتائجها سلفاً.

 

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