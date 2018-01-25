إدعاء وزير البيئة على رئيس بلدية بيت شباب

A + A -

طلب وزير البيئة طارق الخطيب من المحامي العام البيئي في جبل لبنان الادعاء على رئيس بلدية بيت شباب بجرم رمي عشوائي للنفايات وتلويث النهر وشاطىء البحر.

وجاء في طلب الادعاء " حيث وردت الى وزارة البيئة معلومات عن وجود تلوث بيئي مردّه الى وجود كمية كبيرة من النفايات على شاطىء الزوق ، وحيث توجّه فريق من وزارة البيئة لمعاينة المكان والمنطقة المتاخمة لمجرى نهر الكلب ، وحيث تبيّن بنتيجة الكشف أن مصدر النفايات هو منطقة بيت شباب حيث يتم الرمي العشوائي للنفايات مما يسبّب بتلوث مجرى نهر الكلب وشاطىء البحر.

وحيث أن هذه الافعال تشكّل مخالفة صريحة لقانون حماية البيئة رقم 444\2002 وتحديداً المادة 29 التي تنص على حماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية من مخاطر التلوث بجميع صورة واشكاله.

بناء على ما تقدم تطلب وزارة البيئة الادعاء على كل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرّضاً أو متدخلاً وإتخاذا كل التدابير القانونية المناسبة في حقهم ".

كذلك طلب وزير البيئة من المحامي العام البيئي الادعاء على مجهول بالجرم ذاته، وأرفق بطلب الادعاء نسخة عن التقرير الفني المجرى من قبل وزارة البيئة.

تجدر الاشارة الى أن المادة 59 من القانون رقم 64\88 تاريخ 12\8\1988 تعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليونين الى عشرة ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام القانون ونصوصه التطبيقية المتعلقة بحماية البيئة الهوائية أو البحرية أو المائية أو الارضية وجوف الارض.وفي حال التكرار تضاعَف العقوبة.