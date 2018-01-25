living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إدعاء وزير البيئة على رئيس بلدية بيت شباب

25
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طلب وزير البيئة طارق الخطيب من المحامي العام البيئي في جبل لبنان الادعاء على رئيس بلدية بيت شباب بجرم رمي عشوائي للنفايات وتلويث النهر وشاطىء البحر.

 

وجاء في طلب الادعاء " حيث وردت الى وزارة البيئة معلومات عن وجود تلوث بيئي مردّه الى وجود كمية كبيرة من النفايات على شاطىء الزوق ، وحيث توجّه فريق من وزارة البيئة لمعاينة المكان والمنطقة المتاخمة لمجرى نهر الكلب ، وحيث تبيّن بنتيجة الكشف أن مصدر النفايات هو منطقة بيت شباب حيث يتم الرمي العشوائي للنفايات مما يسبّب بتلوث مجرى نهر الكلب وشاطىء البحر.

 

وحيث أن هذه الافعال تشكّل مخالفة صريحة لقانون حماية البيئة رقم 444\2002 وتحديداً المادة 29 التي تنص على حماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية من مخاطر التلوث بجميع صورة واشكاله.

 

بناء على ما تقدم تطلب وزارة البيئة الادعاء على كل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرّضاً أو متدخلاً وإتخاذا كل التدابير القانونية المناسبة في حقهم ".

 

كذلك طلب وزير البيئة من المحامي العام البيئي الادعاء على مجهول بالجرم ذاته، وأرفق بطلب الادعاء نسخة عن التقرير الفني المجرى من قبل وزارة البيئة.

 

تجدر الاشارة الى أن المادة 59 من القانون رقم 64\88 تاريخ 12\8\1988 تعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليونين الى عشرة ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام القانون ونصوصه التطبيقية المتعلقة بحماية البيئة الهوائية أو البحرية أو المائية أو الارضية وجوف الارض.وفي حال التكرار تضاعَف العقوبة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout