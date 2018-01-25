الإدعاء على هشام حداد.. وهكذا جاء الردّ!

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أفادت "المؤسسة اللُّبنانية للإرسال" (LBCI) بأنّ مدَّعي عام التمييز القاضي سمير حمود طلب الإدِّعاء على مقدّم برنامج "لهون وبس" هشام حداد على خلفية تطرِّقه في إحدى حلقات البرنامج لولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان.



وقد أحالت النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون الإدِّعاء إلى محكمة المطبوعات بجرم المادة 23 من القانون 104/77.



وعلّق حدّاد على الخبر قائلاً في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر": "حتى المقطع المقصود كان للتهكم على توقعات ميشال حايك... على كلٍّ، للحديث تتمة الثلاثاء القادم"، وأرفق تغريدته بهاشتاغ "#لهون_وبس_لدولة_القمع".

من جهته، علّق رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهّاب على الخبر قائلاً في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر": "أنصح مدَّعي عام التمييز بعدم المغامرة بالإدعاء على هشام حداد إذا كان لا يستطيع الإدعاء على من يشتم سوريا وبقية الدول الشقيقة، إما قانون على الجميع وإما ممنوع الإستنساب".