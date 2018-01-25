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لمن ستؤول الأكثرية في الإنتخابات النيابية المقبلة؟! (د. علا بطرس)

25
JANUARY
2018
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يكمن هدف الأحزاب السياسية في الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية، ما يمكّنها من تكوين كتلة وازنة قادرة أن تلعب دوراً مؤثّراً، ولكن تشاركياً مع قوى أخرى، في عملية صنع القرار السياسي.

 

يعمل البعض على إحياء اصطفافات قديمة انتهت عملياً مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً وتعمّقت مع أزمة استقالة الرئيس الحريري. وعليه، فلن تُخاض الإنتخابات النيابية المقبلة بين ما سُمي بتحالف "14 آذار" و"8 آذار" لأنّ الشكل غاب مع فقدان الثقة والممارسة والمضمون كذلك، بل سُتخاض على قاعدة بين مَن يريد بناء الدولة "لكلّ لبنان" وبين من يستخدم الطائفة للتجييش والتحريض وكأن الفتنة السنية – الشيعية في المنطقة لم تعد موجودة وأن الرّبح الإنتخابي يطغى على مصالح الناس واهتماماتهم في العيش بكرامة من استقرار أمني وازدهار اقتصادي، بنهج سلطوي يخلّد "الشخص الموقع" وكأنّه عصي على التداول الديمقراطي... والتغيير.

 

كما يسعى المجتمع المدني بدوره الى إبراز نفسه كمرشّح تنافسي لما أسماها ب"أحزاب السّلطة"، لكنّه في الواقع سيتّحول في حال فوزه الى حزب سلطة أو أفراد دون قدرة حقيقية على صنع التغيير لأنّ آليات ممارسة الحكم تكمن أولا وأخيراً في "الكتل البرلمانية". وفي حين، يملك المجتمع المدني أفكاراً تعبّر عن رغبة بواقع أفضل لكنها تبقى دون آليات عملية فاعلة كونه  يفتقر الى القيادة والبرنامج والمعنى. وهذه هي الأزمة الحقيقية التي شهدها العالم العربي باندلاع ثورات طالبت بالحرية والعدالة الإجتماعية دون أن تُمكّن المحتجين من الوصول الى السلطة بفعل ضعف التنظيم وتشتت في القرار. بكلّ الأحوال، إن وجود مجتمع مدني الى جانب الأحزاب السياسية يدعّم الديمقراطية على قاعدة التنافس الإيجابي. ويُعتبر القانون النسبي منفعة للجميع دون استثناء حيث يشكل فرصة لمن له قاعدة تمثيلية من الوصول الى مجلس النواب.

 

وبهذا الشكل يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يُطوّر النظام السياسي من أكثري الى نسبي ومن مقفل على نادي معيّن الى مفتوح لكل الطاقات الشبابية والنسائية القادرة فعلاً من حشد تأييد الرأي العام. وهنا تبدأ ذهنية المجتمع بالتغيير عبر إعطاء الفرص لكلّ مستحقّ فتتعزّز قيم الديمقراطية في الحوار والمساءلة والمحاسبة ونكون على عتبة "الجمهورية الواعدة".

 

 لذلك إن الحشد الطائفي لن يُعمّر طويلاً إذ لن تكون هناك أكثرية مذهبية لأن الناس تطلب من مسؤوليها الأداء الجيّد في ممارسة السلطة وفي التوزيع العادل للثروة وفي تنفيذ خطط استراتيجية حديثة للبنى التحتية. وهذا ما وضع حجر أساسه التيار الوطني الحرّ في ما عُرف ب"الطاقة الإقتصادية الوطنية" بالتوازي مع سعيه الى العودة الآمنة للنازحين بكرامة الى سوريا مع تحقيق الأمن المائي والنفطي... وكما قال رئيس البلاد بأنه ينتظر حكم الناس بعد انتهاء العهد لذلك أن ورشة بناء الدولة ستكون سريعة بعد الإنتخابات النيابية.

 

وتبقى الظواهر الكلامية التي يتعرّض لها التيار الوطني الحر من اتهامه بالتطبيع محض إلهاء، إذ لا يمكن الإنتصار على إسرائيل إلا بالوحدة الوطنية التي يُتاجر بها البعض بالإضافة الى التعليم والبحث العلمي والتنمية والإنماء وليس بالرقابة المسبقة أو نهش الدولة بالفساد! 

علا بطرس ,
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