رئيس الجمهورية تابع مع السفير الالماني تحضيرات زيارة الرئيس شتاينماير الاثنين المقبل الى لبنان

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يبدأ الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الاثنين المقبل زيارة رسمية للبنان تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تستمر ثلاثة ايام ترافقه فيها زوجته وعدد من المسؤولين الالمان، وسيجري الرئيس الالماني محادثات مع الرئيس عون تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون في مختلف المجالات. كما يتناول البحث الاوضاع الاقليمية والدولية. ويلتقي الرئيس الالماني خلال وجوده في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كما يتفقد الكتيبة الالمانية العاملة في القوة البحرية للـ "اليونيفيل". ويلتقي الرئيس الالماني رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية والاسلامية في دار الفتوى، على ان يزور مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث حيث يلقي محاضرة يليها حوار مع طلاب الجامعة اللبنانية. وسيكون للسيدة الالمانية الاولى الكه بدنبندرELKE BUDENBENDER برنامج خاص يتضمن لقاء مع اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون ويليه لقاء حواري مع مجموعة من القاضيات اللبنانيات حول تجربتهن في العمل القضائي لاسيما لجهة تحقيق العدالة والمساواة وحقوق المرأة وحمايتها من العنف الاسري.

سفير المانيا

وزيارة الرئيس شتانماير كانت محور بحث بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والسفير الالماني في بيروت مارتين هوث الذي اوضح انه عرض مع الرئيس عون التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الالماني والاهمية التي تعلقها بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين.

النائب فادي الاعور

واستقبل الرئيس عون النائب فادي الاعور وأجرى معه جولة افق تناولت المواضيع السياسية الراهنة، كما تطرق البحث الى حاجات قرى قضاء بعبدا.

المطران دانيال كورية

واستقبل الرئيس عون مطران بيروت للسريان الارثوذكس المطران دانيال كوريه والسيد ادمون مطران والسيد وليم منصور الذين تداولوا مع رئيس الجمهورية في شؤون تهم طائفة السريان الارثوذكس، كما وجهوا له دعوة للاحتفال الذي تقيمه ابرشية بيروت في الطائفة خلال شهر آذار المقبل.