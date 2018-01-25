غاريوس عن ضمان الشيخوخة: معظم الخلافات حلّت في اللجنة النيابية والمشروع يكمل مساره القانوني للاقرار

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حل عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ناجي غاريوس ضيفا على برنامج الخط الساخن على قناة المنار، متحدثا عن ضمان الشيخوخة فقال:"التاخير الحاصل هو في سبيل اجراء دراسة متينة للمشروع، فلا نقع في المشاكل لاحقا، كمشكلة العجز المالي". واعتبر كذلك ان

التكتلات السياسية هي سبب ايضا لمنع تسريع اقرار المشروع.

لكنه في المقابل اشار الى ان معظم الخلافات حلّت في اللجنة النيابية المكلفة دارسة برنامج ضمان الشيخوخة والمشروع بصدد ان يكمل مساره القانوني للاقرار. ووافق غاريوس نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون في مداخلة للاخير، بان يكون للقطاع الصحي مرجعية واحدة. عارضا لتفاصيل المشروع واهميته وبان الاوان قد حان ليشمل جميع اللبنانيين.