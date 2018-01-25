كتل هوائية شديدة البرودة والثلوج على 700 متر حتى مساء السبت

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديريةالعامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما وممطرا بغزارة أحيانا مع برق ورعد، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. يتدنى مستوى تساقط الثلوج مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 700 متر في بعض المناطق الجنوبية .

-الحالة العامة:OSCAR منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة يؤثر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط وينحسر بدءا من مساء يوم السبت باتجاه الشرق.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم مع أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 75 كلم/س ترفع موج البحر لحدود أربعة امتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1000 متر.

الجمعة: غائم وممطر بغزارة أحيانا مع برق ورعد، كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. يتدنى مستوى تساقط الثلوج مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 700 متر في بعض المناطق الجنوبية خصوصا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع أمطار وثلوج متفرقة صباحا على ارتفاع 700 متر وما فوق دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا بدءا من الظهر.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 15 درجة، فوق الجبال من 2 الى 5 درجات، في الارز من -2 الى درجة تحت الصفر، في الداخل من 2 الى 5 درجات.

-الرياح السطحية جنوبية وجنوبية غربية، سرعتها بين 25 و55 كلم/س تشتد مساء وخلال الليل لتصل الى 75 كلم/س.

-الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا بسبب الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85 %.

-حال البحر مائج الى هائج، حرارة سطح الماء 17 درجة.

-الضغط الجوي 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:39 ساعة غروب الشمس: 17:02