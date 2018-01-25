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بالتفاصيل - هكذا تمت عملية السطو المسلح على احد المصارف في بئر حسن

25
JANUARY
2018
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اعلنت المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي في بيان لها انه وبتاريخ 18/1/2018، اقدم مجهولان مسلحان ومقنعان على الدخول الى البنك اللبناني السويسري في منطقة بئر حسن، ونفذا عملية سلب بقوة السلاح، بعد ان قاما بترويع الموظفين والزبائن فيه واطلاق عيارات نارية داخله وسلبا مبلغا من المال ، وفرا على متن دراجة آلية الى جهة مجهولة.
 
واضاف البيان ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديو لهذه العملية، كان له اثر سلبي انعكس على المواطنين والمجتمع اللبناني بشكل عام.
وعلى الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحرياتها واستقصاءاتها واستطاعت كشف هوية المشتبه بهما.
 
وبتاريخ 21/1/2018 وفي محلتي الكفاءات وعين الرمانة، تمكنت قوة من هذه الشعبة من توقيفهما، وهما ع. ه. (مواليد عام ١٩٩٠، سوري) و م. س. (مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني) وقد ضبطت بحوزة الاول مبلغ ٢،٤٠٧،٠٠٠ ل.ل. و٩٠$.
 
و في منزل الثاني مبلغ ٤،٢٥٠،٠٠٠ ل.ل. و١٣٤٠$، كما تم ضبط الدراجة الآلية المستخدمة من قبلهما في عملية السلب.
 
بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ العملية المذكورة، وان الاموال التي تم ضبطها هي من اجمالي المبلغ المسلوب من المصرف.
 
كذلك اعترفا، انه وفي خلال تنفيذ عملية السلب استخدم الاول بندقية حربية نوع كلاشنكوف، فيما  استخدم الثاني مسدسا خلبيا واطلق منه عيارين ناريين.
وقد اودعا القضاء المختص، بناء لإشارته.
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