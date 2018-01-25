جلسة للجنة المال والموازنة عند الساعة العاشرة والنصف برئاسة كنعان

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تعقد لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 172 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 769 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتنفيذ مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في قضاء بشري.