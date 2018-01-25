أسرار الصحف ليوم الخميس 25 كانون الثاني 2018

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اللواء

غمز

أوعز لمفوضين من تيّار بارز بالسجالات السياسية، إطفاء المحركات لبعض الوقت، في ما خصَّ «الميثاقية والدستورية».

لغز

يجري تضخيم العدد الذي يُمكن أن يحصده حزب سياسي، في إطار الحشد والترويع، وترجيح كفة الخيارات اللاإنتخابية.

همس

يغلب الاتجاه في الانتخابات المقبلة على الترشيحات العائلية، بدل الإنمائية والحزبية، لاعتبارات تتعلق بالمعطيات الإقليمية والدولية المحيطة.

البناء

كواليس

قالت مصادر في المعارضة السورية إنّ الأزمة التي تجتاح صفوفها هذه الأيام على خلفية الضغوط التركية الخاصة بتسليم أوراق الحلّ السياسي لموسكو هي الأصعب والأخطر حيث تتعرّض هيئات المعارضة لانقسام لا سابق له وقد تتعرّض مؤسساتها السياسية والعسكرية لانشقاقات تظهر فيها هيئات رافضة للحل السياسي وتخرج من معادلة التفاوض وأخرى تتأقلم مع المتغيّرات، وأنّ كلّ شيء ينتظر معرفة حدود الدعم السعودي والأميركي لمناوئي الحلّ الروسي…

الجمهورية

حيرة

لوحظ أن فريقاً سياسياً بدأ يُبلغ نوّابه الذين ليس لهم حظوظ بالترشّح لهذه الدورة الإنتخابية فيما فريق آخر تاركٌ الجميع لديه في حيرة كاملة.

تخوّف

بات أحد التيارات مع نتيجة الأرقام التي يملكها، يتخوّف جدّياً من إمكان تحقيق أحد المنشقّين عنه خرقاً في دائرة بيروت الأولى وخصوصاً إذا تحالف مع الجمعيات المدنية.

أزمة

أعرب مسؤول سياسي عن إعتقاده بأن أزمة استجدّت أخيراً بين مرجعَين ليست نقطة الخلاف الوحيدة وهو خائف لأنه يعرف التفاصيل.