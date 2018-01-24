صُور من هنا وهناك لنفايات على الشاطئ واتهامات بالجملة للمطامر فالى اي مدى المطامر مسؤولة عن تلويث البحر؟

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يوم عاصف، امواج عاتية ونفايات قريبة من البحر: اجتمعت الظروف كلها لمعاينة ما اذا كانت فعلا المطامر مسؤولة عن تسرب النفايات الى الشاطئ



هنا مطمر برج حمود الذي قال سامي الجميل انه ممنوع دخوله موحيا وكان فضية ما تلفلف هناك ، اليه دخلنا .



بالعين المجردة يمكن ملاحظة ان المطمر بعيد عن مياه البحر بما لا يقل عن خمسين مترا في اقرب نقطة فضلا عن وجود كاسر للموج اصلا، ولكن ماذا عن المنطقة غير المحمية بكاسر موج نهائي نتيجة وجود انابيب النفط ، هل تشكل ممرا يسمح بتسرب النفايات من خلالها؟



في مطمر الجديدة المجاور ، قيل ان انهيارا حصل وسمح بتسرب النفايات والدليل هذا الفراغ



ترفع الشركة المتعهدة اي خوري للمقاولات مسؤوليتها عن هذا المشهد قبل يومين ، واثباتا لذلك تتوجه امام القضاء



الى الكوستابرافا انتقلنا، الامواج العالية تبقى بعيدة جدا عن المطمر هنا. مطمر محمي اصلا بثلاث درجات من الحماية : تبدا مع الكتل الخرسانية ، مرورا بالصخور وصولا الى الحاجز الاسمنتي ناهيك عن الطريق الفاصلة بين كاسر الامواج والمطمر



المطامر بريئة حتى الان اذا ليبقى الاهم من معرفة امصدر النفايات ، محاسبة المرتكبين والمقصرين ومطلقي الشائعات من جهة واتخاذ الاجراءات لعدم تكرار هذه الجريمة البيئية والصحية من جهة ثانية