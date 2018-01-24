صورة منسوبة لأول أميرة سعودية يعتقلها بن سلمان.. تربطها علاقة قوية مع الملك الراحل عبدالله وابنه متعب

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كثيرون توقَّعوا اعتقالها منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها التغريد عن اعتقالات الأمراء، التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حملته لمكافحة الفساد، فقد كان واضحاً معارضة الأميرة نوف بنت عبدالله.

وبدت ملامح المعارضة من التغريدات التي عبّرت من خلالها عن تضامنها مع شقيقها بندر بن عبدالله، الذي اعتقل رفقة 10 أمراء آخرين في قصر الحكم بالعاصمة الرياض.

وعلى الرغم أنه حتى الآن لا تأكيد رسمياً عن اعتقالها، إلا أن مصادر متقاطعة أكدت ذلك، منها الحساب الشهير في تويتر "العهد الجديد"، الذي تحدَّث عن أنباء حول اعتقال الأميرة نوف بنت عبدالله، إثر نشرها لتغريدات حول اعتقال أخيها في قصر الحكم، مشيراً إلى توجه بن سلمان لـ"اعتقال كل من يعارض الدولة حتى ولو كان امرأة".

التغريدة التي تحدث عنها حساب "العهد الجديد"، الذي يُعرف نفسه بأنه قريب من مراكز صنع القرار في المملكة، كانت قد كتبتها الأميرة نوف بنت عبدالله، في الخامس من يناير/كانون الأول الجاري، وقالت فيها: "أستودعك الله يا شقيقي وحبيبي بندر فأنت حسيبنا مولانا"، مرفقةً عدة صور لشقيقها الضابط بسلاح الجو السعودي.

وبعد أيام من تعبير الأميرة عن تضامنها مع شقيقها المعتقل، أُغلق حسابها على تويتر، واختفت جميع التغريدات التي كتبتها، ما يُعزز الروايات التي تؤكد اعتقالها.



شقيقها بندر يحتج رفقة 10 أمراء

في السادس من يناير/كانون الأول، قالت صحيفة سبق السعودية المقربة من الديوان الملكي، إن كتيبة "السيف الأجرب" التابعة للحرس الملكي اعتقلت 11 أميراً، وأودعتهم في السجن تمهيداً لمحاكمتهم، وذلك على خلفية احتجاجهم على قرار ملكي "نصّ على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء".

مشيرة أنهم طالبوا كذلك بتعويض مادي عن حكم القصاص، الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم، وأنه "بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، ما اضطر السلطات للتعامل معهم وإيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم".

وحينها شكّك المغرد السعودي الشهير "مجتهد" بالأسباب الحقيقية لاعتقال الأمراء، وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر الذي يتابعه نحو مليوني شخص، إن الأمراء تجمهروا في قصر الحكم، معترضين على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء، وتغييب محمد بن نايف.

نافياً أن يكون السبب دفعهم للفواتير، مضيفاً أن "محمد بن سلمان أدرك أن هذه بداية تمرد داخل العائلة، فعمد إلى اختلاق سبب يطرب له الناس، فقام دليم (المستشار سعود القحطاني)، بتكليف سبق بنشر هذه الأكذوبة".

فيما أشار الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، إلى أن اعتقال الأمراء الـ11 جاء "بسبب توجيههم انتقادات حيال عدد من القضايا".

مضيفاً أن "بعضهم كان يغرد داعياً للبطش ضد كل من ينتقد الدولة، وأحدهم كان كارهاً للربيع العربي، ويدعو لاستئصال نشطائه، رغم ذلك يجب أن ندعو ألا تكون هناك اعتقالات خارج النظام، وأن تحفظ كرامتهم وحقوقهم".

من هي نوف بنت عبدالله؟

تعرف الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، في المجتمع السعودي، باعتبارها المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز بالعمل الاجتماعي، وعضو مجلس الأمناء للجائزة التي أطلقها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود باسم شقيقته صيتة والدة نوف.

أما على الساحة العربية والعالمية، فقد ذاع صيت الأميرة حفيدة الحاكم الثالث للدولة السعودية الأولى سعود، ومؤسس الدولة السعودية الثالثة عبدالعزيز، عبر تغريداتها المتعاطفة مع الأمراء الذين تم اعتقالهم، فيما يُعرف بـ"مذبحة الأمراء"، عندما غرَّدت حول اعتقال الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وشقيقه الأمير تركي بن عبدالله -ابني خالها- ثم التهنئة بسلامتهما عند الإفراج عنهما في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مقابل صفقة مع بن سلمان.

وسبق أن رعت الأميرة نوف إطلاق موقع "الجزل" لوالدها الأمير الشاعر عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، ونشرت فيه قصائده، وفيه روت جانباً من حياتها لدى أسرتها، حيث بيَّنت أنها الطفلة الأصغر بين إخوتها، وحظيت برعاية مميزة من قبل والدها.



وتزوجت الأميرة نوف بنت عبدالله من الأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ولديها منه 4 أبناء، هم نورة وسارة وصيتة وعبدالله، الذي تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.



علاقتها بالملك الراحل عبدالله وأبنائه

حظيت نوف بعلاقة قوية مع خالها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ومع أولاده، حيث سبق أن نشرت الأميرة نوف رسالة أرسلها لها خالها عبدالله قبل حوالي 12 عاماً، كتبها ووقَّعها بخط يده، أوصاها فيها بتقوى الله.

وحينها علَّقت عليها بالقول: "لي في هذه السطور تشريف وتكليف، ودعوة من رجل تقف عنده الكلمات، لا يسعني إلا الدعاء لك يا خالي ووالدي وحبيبي عبدالله".

كما ترتبط نوف بمتعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق، بعلاقة صداقة متينة، بالإضافة لكونه ابن خالها، حيث سبق أن نشرت رسالة مودة وتقدير وجّهها لها متعب قبل سنوات.

هكذا يذكرها السعوديون

لم يرتبط حديث السعوديين عن الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد باعتقالها فقط، بل امتد ليسبق ذلك، حيث يوجد على تويتر مئات التغريدات التي تتحدث عن أعمالها الخيرية، لاسيما ما قدّمته لفتيات جمعية "إنسان" في المملكة، فضلاً عن الإشادة بتواضعها.

تفاعل العشرات مع أنباء اعتقالها لكن بحذر، واكتفوا بالدعاء لها بالفرج، على عكس السعوديين خارج المملكة، الذين تحدثوا بشكل صريح عن الاعتقال.

ظهورها المرئي يكاد يكون "معدماً"

على الرغم من المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الأميرة نوف، فإن ظهورها المرئي كان نادراً جداً، فيبدو أنها تحرص على عدم نشر صورها على الشبكات الاجتماعية، أو نشرها عبر الفعاليات، حيث غابت صورها عن جميع الفعاليات التي رعتها، أو التي شاركت فيها، فضلاً عن عدم وجودها في موقع جائزة الأميرة صيتة للتميز الاجتماعي، التي تعد هي من أهم الأعضاء في مجلس أمنائها.

أما صوتياً، فللأميرة عدة مداخلات مع محطات راديو مختلفة، تحدثت من خلالها عن مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز، بينها تلك التي أجرتها مع راديو جدة عام 2016، التي تحدثت فيها عن الجوائز التي تقدمها المؤسسة وأنشطتها في فروعها المختلفة داخل المملكة.

ورغم ندرة الصور فإن بعض وسائل الإعلام العربية تناولت صورة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وحتى الآن، ونسبتها للأميرة نوف بنت عبدالله.

وقد بدأت السلطات السعودية، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال، واحتجزتهم في فندق الريتز كارلتون الشهير، ضمن ما اعتبرته الحكومة حملة لمكافحة الفساد.

وكان من بين المعتقلين ابنا الملك الراحل عبدالله متعب وتركي، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف الذين أفرج عنهم، بالإضافة لقيصر المال والإعلام الأمير الوليد بن طلال، الذي ما زال محتجزاً هو ورجل الأعمال صالح كامل، وعدة أمراء رفضوا الخضوع لتسوية مع بن سلمان.

المصدر: سبوتنيك