living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من قال أن المسؤولين اللبنانيين مخَتلفون حول أسباب التوتر الحاصل، أو حول سُبل معالجَتِه؟!

24
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من قال أن المسؤولين اللبنانيين مخَتلفون حول أسباب التوتر الحاصل، أو حول سُبل معالجَتِه؟!

ذلك أن أحداث الساعات الماضية تؤكد قيام توافقٍ لبناني ٍمذهلٍ في هذا المجال:

رئيس الحكومة من دافوس المثلجة لم يبتعد عن استحقاق الانتخابات.

رئيس المجلس من عين التينة المثُمرة أعلن أننا دخلنا مرحلة الانتخابات النيابية ترشيحاً ولوائح وتلويحاً.

أما رئيس الجمهورية، ومن الكويت الدافئة، فبدا كمن يطلق صفارة السباق إلى الاستحقاق الوطني، إذ أوصى اللبنانيين بأن يتذكروا ويسائلوا ويفكروا والمهم

والواجب والأكيد، أن ينتخبوا.

هكذا يظهَر أن المسؤولين متفقون تماماً حتى التطابق..

ويظهر أكثر، أن كل ما نسمَعه ونقرأه ونفاجأ به سَببُه تحديداً أن هناك انتخابات.

طبعاً ليست الأولى، لكنها الأولى من نوعها..

فللمرة الأولى منذ نصف قرن تقريباً، تُجرى انتخابات بلا ثلاثة:

بلا عنجر توزِع المقاعد سلفاً، من حاجب أو نائب صعوداً إلى قمة الهرم أو الدَرْك.

وبلا مليارات تُحدد الذِمم والضمائر مسبقاً..

وبلا قانون مُعلَّب يعطي النتائج قبل الاقتراع، بل يُعلنها كاملةً لحظة تشكيل مانيفستو البوسطة الطالعة على اسم الزعيم أو الطائفة..

كل هذا اختفى اليوم، وسيختفي أكثر حتى 6 أيار، ولكل ذلك، نشهد كل ما نشهد ...

إنها الانتخابات إذن، وهي حملة الانتخابات، أو حمأَتُها، وهي مفهومة، أو حتى مشروعة..

لكن، لو أننا نُنجزها بلا فُجور، بلا تهديد ولا تهويل ولا تضليل ولا ترهيب ولا زعيق ولا تخوين ولا ما يعادلها..

فكُلنا نعِرِفُ بعضنا، فلا صراخ يخيفُنا، ولا تخويف يُقنعنا..

ما يقنع هو البرنامج، مُسنداً إلى ما سبق في الماضي الذي لم يُنتسَ، وإلى الاتجاه في المستقبل المرتجى..

أما كل ما زاد عن ذلك فمردودٌ مهملٌ ومرذول..

إنها الانتخابات إذن ... فلنقرأها في كل حدث وخبر ...

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout