الجيش: توقيف إرهابي شارك في قتل الرائد بشعلاني والمؤهل زهرمان

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخه، أوقفت قوة من مديرية المخابرات المطلوب محمد أحمد عبد الغني الحجيري الملقب ب "محمد دعد" لإرتباطه بالإرهابي الفار السوري صطام الشتيوي المتورط الأساسي في عملية التفجير التي إستهدفت محلة برج البراجنة بتاريخ 12/11/2015، والاشتباه في مشاركته بقتل الرائد بيار بشعلاني والمؤهل خالد زهرمان، ولعمله في تجارة الأسلحة والذخائر الحربية مع المجموعات الإرهابية التي كانت تتواجد في جرود عرسال، ونقله الأموال والمخدرات لصالح هذه التنظيمات ولمشاركته بالإعتداء على عدة دوريات للجيش اللبناني في بلدة عرسال".