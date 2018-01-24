عصابة تزوير من 3 لبنانيين في المنصورية.. هل وقعت ضحيتها؟!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:



"بعد الرّصد والمتابعة, تمَكنّت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من توقيف عصابة مؤلّفة من ثلاثة لبنانيين في محلّة المنصورية – المتن, هم "أنطوان القسيس"، "طوني النعامي" و "ادوار مجدلاني"، كانوا على متن سيارة جيب غراند شيروكي، وضبطت بحوزتهم دفاتر شيكات مزيّفة يتداولونها بإسم شركة توزيع محروقات وهميّة تم إنشاؤها بقيود مزوّرة. وبالتحقيق، تبيّن وجود عدد كبير من المذكّرات العدليّة بحقّ الموقوفين بجرائم متعدّدة، صادرة عن عدّة نيابات عامّة مختصّة.



بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي وليد المعلم، تُعَمِّم المديريّة العامّة لأمن الدولة، صور الموقوفين الثلاثة بجرم تزوير وإستعمال مزوّر، وتدعو المواطنين الذين وقعوا ضحيتهم إلى الحضور إلى مديريّة جبل لبنان الإقليميّة - مكتب المتن، خلال الدّوام الرسمي للإدلاء بإفاداتهم، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".