على هامش زيارة رئيس الجمهورية الى الكويت... الوزيرة عزالدين: امير الكويت وعد بدعم لبنان بكل الامكانيات

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اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادراية الدكتورة عناية عزالدين ان "مجرد حصول الزيارة الرئاسية الى الكويت وفي هذا التوقيت في ظل الاوضاع العربية والاوضاع في المنطقة، هو خطوة ايجابية، وكل تواصل وحوار مطلوب، ومن المؤكد ان نتائجه ستكون ايجابية بالنسبة للوضع العربي وللعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت الشقيقين".

واوضحت، في حديث للوفد الاعلامي المرافق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في زيارته الى الكويت، ان "رئيس الجمهورية شدد في اللقاء مع سمو الامير على اهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل لتوطيدها وتطويرها، وعلى ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك، خاصة في خلال القمة العربية المقبلة والتحضير لاجواء ايجابية والتواصل قدر المستطاع مع كل الدول العربية".

واضافت "بالنسبة الى لبنان كان تركيز اثناء المحادثات على سبل دعمه، ووعد الامير الكويتي بدعم لبنان بكل الامكانيات دوليا واقليميا وسياسيا واقتصاديا. وفي خلال اللقاء مع مدير الصندوق العربي كان حديث عن الخطط العامة دون الدخول في التفاصيل في هذه المرحلة، والامر متروك لوضع اللمسات الاخيرة على كل الخطط الانمائية التي ينوي لبنان تنفيذها، وهناك التحضير للمؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان. وفي هذا المجال دعا رئيس الجمهورية في لقائه الشيخ الصباح الى ان تكون دولة الكويت حاضرة وداعمة للمشاريع التي ستقدم في المؤتمرات الدولية".

وردا على سؤال عن امكانية تبادل الزيارات بين الوزراء في لبنان والكويت لترجمة نتائج الزيارة، املت الوزيرة عزالدين ان يتم الامر. وقالت "لقد تحدثنا في الخطوط العريضة وتبقى الخطوط التفصيلية التي تبحث في مراحل مقبلة".