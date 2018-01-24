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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 كانون الثاني 2018

24
JANUARY
2018
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 الأخبار: لوائح لـ 8 آذار في وجه المستقبل والقوات

 



الديار: الانتخابات عام 2018 عكس انتخابات عام 2009 سياسيا واقليميا

لن تنال اي جهة كتلة نيابية كبيرة لكن التحالفات السياسية بعد الانتخابات هي الاساس
عون سيندفع بعد ايار بقوة وبري سيواجه مع كتل حليفة محاولة هيمنة العهد

 

 


البناء: واشنطن وباريس تفتحان ملف الكيماوي السوري لمساومة موسكو على أبواب سوتشي
هيئة التفاوض المعارضة تتسكّع بقرار تركي في الزواريب الروسية... وبدايات تفكّك
عون يُعيد القروض الكويتية... وبري يذكّر بالدستور... والنفايات تفضح الجميع

 

 

 

النهار: الجلسة "التربويّة" للحكومة مؤجّلة والأزمة تتفاقم

 



اللواء: أمير الكويت يحرّك المساعدات .. و«لقاء إنتخابي» مع الجالية
سجال حول التطبيع بين حزب الله و«التيار العوني».. وتطمينات أميركية: مكافحة أنشطة إيران لا تستهدف الشيعة

 

 


الجمهورية: واشنطن: سنلاحق "الحزب" حتى النهاية

 

 

الأنوار: امير الكويت يؤكد لعون: مستعدون لمساعدة لبنان

 

 

the daily star: Aoun’s decision ends hopes for vote law amendment

 

 

l'orient le jour: Billingslea : Le Hezbollah, « un cancer au cœur du Liban qu’il faut traiter sans tuer le patient »

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