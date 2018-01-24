أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 كانون الثاني 2018

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أشارت أوساط حزبية في «قوى 8 آذار» إلى استفحال ظاهرة التعامل والتواصل مع العدو «الإسرائيلي» بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها وسهولة الإيقاع بالضحايا الذين سرعان ما ينجرفون في المغريات المادية وغير المادية التي يعرضها العدو عليهم الأمر الذي لا بد من مواجهته قضائياً من خلال تشديد العقوبات على المتعاملين مع العدو ومنع أي محاولة للتطبيع معه مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً.

كواليس

توقعت مصادر دبلوماسية معنية بانعقاد مؤتمر سوتشي للحوار الخاص بسورية المزيد من التصاعد في التجاذبات الروسية الأميركية حول الموقف من الرئاسة السورية خلال الأيام المتبقية قبل موعد المؤتمر، لأن محور الصراع الراهن حول سورية يكمن في سعي واشنطن لتعطيل النجاح الروسي بخلق معادلة إقليمية تُنهي التداول بمصير الرئاسة السورية، خصوصاً في ضوء الاشتباك التركي الأميركي حول الملف الكردي في سورية.

النهار: أسرار الآلهة



تنسيق جنبلاطي- حريري

يتجه النائب وليد جنبلاط بالتنسيق مع الرئيس الحريري إلى تسمية النائب السابق فيصل الصايغ مرشحاً عن المقعد الدرزي في بيروت...



لا مديرية للمغتربين

تمنّع وزير الخارجية عن تجديد عقد ايجار مكاتب المديرية العامة للمغتربين في الجناح والتي تعود ملكيتها إلى نجل مرجع نيابي....



لحوار مع دمشق ...

يؤيد البطريرك الماروني الحوار المباشر ما بين الحكومتين اللبنانية والسورية لدفع عملية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم.



اللواء: أسرار



غمز

ينشط حزب بارز لعقد اجتماعات لماكينات انتخابية من غير طائفته، لدراسة المعطيات الميدانية قبل رسم التحالفات!

همس

ألغى قطب وسطي إعلان لائحة انتخابية، بعد ان كان حدّد موعداً السبت المقبل، من دون ان يُحدّد موعداً جديداً.

لغز

يتجه مرجع كبير إلى إعادة خلط الأوراق السياسية، بصرف النظر عن توجه حليف له.



الجمهورية: اسرار

سؤال

سُئل أحد الوزراء عن سبب تراجع الحملة عليه في ملف يعني وزارته فأجاب: «يمكن يئسوا أو تعبوا

أو وعيوا أو فهموا».

دعم

قال نائب جنوبي مرشّح عن منطقته إن التيار الذي ينتمي إليه يدعم خصمه على المقعد ذاته.



مسؤولية

لاحظت أوساط سياسية أن المشكلة في انتشار النفايات أمس بسبب العاصفة ليست إذا كانت من البحر أو من النهر إنما المشكلة الأساسية بأنها طمرت الشواطئ فمن المسؤول؟