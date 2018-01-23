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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



أساس المشكلة الراهنة ليس مصدر النفايات، بل وجودها من أساسه، وتكدسها على شاطئ كسروان.



فسواء قذفها موج البحر من المطامر، كما سوق سامي الجميل أمس، أو تدفقت مع مياه النهر، كما أثبت مجلس الإنماء والإعمار ووزير البيئة والصور اليوم، النتيجة واحدة: أزمة نفايات مزمنة، وحل لم يسلك طريقه بعد، وموضوع مزايدة انتخابية غب الطلب لمن يهمه الأمر، والمرشحون المهتمون بالأمر على مسافة ثلاثة أشهر من استحقاق أيار، كثر.



قد يكون رئيس الكتائب أخطأ أمس، ليس بالكلام عن ملف النفايات طبعا، بل في تحديد السبب الذي أدى إلى تكدسها على شاطئ كسروان.



أسئلة كثيرة تداولها رواد مواقع التواصل اليوم، منها مثلا: لماذا اتخذت الكتائب موقف "النكاية" من قضية سوكلين قبل سنوات؟ لماذا وافقت الكتائب على خطة الوزير أكرم شهيب، ومحورها المطامر؟ لماذا فضت الكتائب اعتصامها الذي أقفل مكب برج حمود وكدس النفايات في شوارع المتن وسواه قبل مدة، طالما يدعي رئيسها المبدئية في العمل السياسي؟ لماذا لم يقدم حزب الكتائب عبر اتحاد بلديات المتن الذي يعتبر نفسه شريكا أساسيا فيه أي حل عملي لمأساة نفايات المتن؟ لماذا لم تطرح الكتائب خطة بديلة في اللجان النيابية؟ وختاما، كم تبلغ نسبة النفايات التي تفرز في المعمل التابع لبلدية بكفيا التي ترأسها شقيقة رئيس الكتائب؟ وأين تذهب البقايا؟



أسئلة كثيرة نجيب على بعضها في سياق نشرتنا المسائية.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





بين الكويت ومحادثات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودافوس السويسرية وتحرك رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في المنتدى العالمي، حركة سياسية محلية تمحورت حول التحالفات الانتخابية في ضوء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كما تمحورت حول السجال بين وزير البيئة ورئيس الكتائب بخصوص نفايات الشاطئ وما إذا كانت محلية بلدية أو مجرورة بالامواج من أحد المطمرين.



وقد برزت زيارة النائب أكرم شهيب لمعراب بصدد الانتخابات والنفايات. وهو كان قال إن نفايات الشاطئ نهرية من بلديات كسروانية.



وعلى صعيد محادثات الرئيس عون في الكويت نشير الى انها كانت ممتازة مع الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كما التقى رئيس الصندوق العربي عبد اللطيف يوسف الحمد ورئيس مجلس الحكومة الكويتية جابر المبارك الحمد الصباح والتقى مطران الكويت وبغداد المطران غطاس هزيم.



وفي دافوس يتحرك الرئيس الحريري ويلتقي الجالية اللبنانية أولا قبل ان يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي ويعقد لقاءات مع مسؤولين وشخصيات عربية ودولية. ووسط كل ذلك نشاط أمني وقضائي في مواجهة الارهاب والارهابيين.



ومن خارج السياسة والامن كان للسياحة مجال واسع عن طريق مؤتمر صحافي مشترك لوزيري الاعلام والسياحة وكان لوسط بيروت نصيب.



إذن الرئيس عون تحادث طويلا مع أمير الكويت الشيخ الصباح الذي عرفه اللبنانيون وزيرا للخارجية ورئيسا للجنة السداسية العربية في نهاية الحرب.



المحادثات ركزت على أوجه العلاقة بين بيروت والكويت كما ركزت على موضوعين: الاول التحقيقات في خلية العبدلي وبرز في ذلك دور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المرافق للرئيس عون والثاني علاقة بيروت بالرياض التي تستضيف في آذار المقبل قمة عربية يشارك فيها الرئيس عون.





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* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"



كر وفر بين وزير البيئة طارق الخطيب والنائب سامي الجميل، على خلفية النفايات التي جرفتها الأمطار إلى شاطئ الذوق. فالوزير الخطيب و بعد جولة ميدانية ، دحض ما سماه الفيلم الإنتخابي للجميل، وحدد بالعين المجردة مواقع رمي النفايات العشوائية. وفي رد على الجميل إعتبر الخطيب أن النفايات ليست ماكينة إنتخابية ناجحة.



وفيما سارع النائب الجميل للرد على الوزير الخطيب، دخل النائب أكرم شهيب على خط السجال محملا بلديات المنطقة مسؤولية إنتشار النفايات، كذلك فعل الوزير غطاس خوري الذي توجه للجميل عبر تويتر بالقول؛ النائب السامي.. أغراقنا ببحر اليأس والكذب لن ينفع .. يكبر المشكلة ولا يكبر الحجم الإنتخابي.



إنتخابيا، وبعد تتويج مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، من المنتظر أن يتكثف الحراك الانتخابي. وفي هذا السياق لقاء في معراب بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ووفد من الإشتراكي، في إطار التشاور والتنسيق في الجبل.



خارجيا، خلوة لرئيس الجمهورية ميشال عون مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر البيان، ليبلغ أمير الكويت رئيس الجمهورية أنه أعطى توجيهاته الى الصندوق الكويتي للتنمية لتحريك المساعدات الاقتصادية للبنان.



أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فوصل إلى مدينة دافوس في سويسرا، حيث يشارك غدا في اعمال المنتدى الثامن والاربعين الذي يعقد هذا العام تحت عنوان؛ خلق مستقبل مشترك في عالم ممزق.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



كفى اهانة للناس، اذا كانت نفايات شاطئ ذوق مصبح من مصب نهر الكلب فللتذكير الا تصدر وزارة الاشغال تعميما في اواخر ايلول من كل سنة الى المعنيين ورؤساء البلديات بتنظيف مجاري المياه وقنواتها استعدادا لموسم الشتاء اليست وزارة الطاقة مسؤولة عن ضفاف الانهر ومجاريها، اذا كان مجرى نهر الكلب وضفتاه غير منظفتين فمن يتحمل المسؤولية هل هي البلديات لانها لم تتابع؟ هل هي وزارة الطاقة لانها من مسؤوليتها؟ اليست هناك من بلديات اليست هناك من شرطة بلدية اليست هناك من وزارة اشغال اليست هناك من وزراة داخلية اليس هناك وزارة بيئة؟ ماذا تفعل البلديات غير التزيين في الاعياد وغير دهم كل ورشة بناء حتى ولو كانت مرخصة؟ ماذا تفعل وزارة الداخلية ؟ اليس لديها دوريات في القرى والبلدات؟ الا يدخل من ضمن اهتمامها رمي النفايات في مجاري الانهر؟ اذا كان وزير البيئة قد اكتشف بالعين المجردة من اين ترمى النفايات لكي تصل الى مجرى الانهر فاين هي العيون المجردة التي ترى شاحنات النفايات، من المسؤول عن البلديات اذا كانت مقصرة ؟ اليس هناك قائمقامون اليس هناك محافظون؟ اليس هناك مخافر؟ كل هؤلاء الم يروا شاحنات النفايات تفرغ نفاياتها في وضح النهار؟



واذا انتقلنا من اسطورة ضفاف الانهر ومجاريها الى ضفة اخرى من الازمة، ماذا عن نفايات برج حمود والجديدة ، اذا كان وير البيئة ومجلس الانماء والاعمار الذي سخر امس من خبراء الاعلام متمسكان بكاسر الموج الذي يمنع تسرب النفايات فوقه فهل من داعم لتذكيرهما بان كاسر الموج يقف عند مكان معين لانه لا يمكن بناءه فوق انابيب النفط في الدورة وبرج حمود ومنه قد تتسرب النفايات، للمناسبة اين اصبح مشروع نقل تلك الانابيب من تلك المنطقة وهي التي تعيق استكمال بناء كاسر الموج ثم اذا كانت كل هذه النفايات آتية من مجرى نهر الكلب فلماذا قامت الهيئة العليا للاغاثة بالتنظيف من الزلقا حتى نهر الكلب، هل يعقل ان تكون نفايات نهر الكلب وصلت الزلقا؟ ثم ماذا بعد تبادل الاتهامات عن المحارق بين وزير البيئة الذي عاين محرقة بيت شباب فيما ذكره النائب سامي الجميل بالـ 940 محرقة متبقية انها تساؤلات تظهر ان المسؤولين من وزراء ومجالس وهيئات يستخفون بعقول الناس الذين من آخر همومهم من اين جاءت النفايات من مجرى نهر الكلب ام من مطمر برج حمود، همهم ان لا يموتوا في الصيف من روائح المحارق وان لا يموتوا في الشتاء من امتلاء بحرهم بالنفايات، الناس يطالبون بالمعالجات لا بتبادل الاتهامات.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



من البحر ام من النهر؟ من الجبل ام من السماء؟ ام من تحت سابع ارض؟ لا يهم النفايات تبقى نفايات مهما كان مصدرها ليس هناك نفايات عادية ونفايات اكسترا، كل انواع النفايات ممنوع ان تظهر على الشاطئ وان ترسم صورة مقززة عن لبنان. اما وزير البيئة فاخطأ في تحويل القضية مع النائب سامي الجميل الى ملف سياسي فالفضيحة ظاهرة وهبوط النفايات من الجبل لا صعودها من البحر لا يبرر التقصير، فالحكومة مقصرة ومجلس النواب مقصر وكل السلطة مقصرة اما كل ما يهدد صحة الناس، اما التغطية السياسية للمخالفين اذا ثبتت فلا تبرر عجز الدولة واستقالتها من واجباتها في محاسبة المخالفين وفضح المغطين.



الفضائح المدوية لا تقتصر على الحدود البحرية فقط بل تشمل الحدود البرية ايضا فعلى المعابر بين لبنان وسوريا عصابات ومافيات تعمل ليل نهار لتهريب مئات السوريين يوميا وادخالها بطريقة غير قانونية واذا كانت كاميرا الmtv من كشف عمليات التهريب هذه فكيف لا تستطيع الاجهزة الامنية تعقبها وايقافها.



في السياسة الاشتباك الداخلي مكانك رواح فيما القوة الكويتية اللبنانية اعادت رسم صورة اخرى للبنان واعطت جرعة دعم للاقتصاد اللبناني ومن النقاط المضيئة ايضا ترشيح فيلم القضية 23 للمخرج زياد دويري وبطولة عادل كرم لجائز الاوسكار عن افضل فيلم اجنبي.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



حرب بالمواد الصلْبة النفايات تبلع البحر والسلطات تستقصي منبعها وتبحث عن مسقط رأسها ومصادر تسربها وما إذا كانت هناك من جهة قد فتحت لها منافذ العبور من البر إلى البحر لكأن المسؤولين القيمين لا يدركون أن الوطن أصبحت تحده النفايات المقيمة جبالا وسهولا وأن هذه السلطة لم تنجزْ أي حل لأزْمة موروثة من عهد الفراغ الى العهد القوي وعوضا من تأمين الحل وفرضه فقد وضعت السلطة في رأسها منازلة سامي الجميل وإظهاره بصورة المستعرض فاتهمه وزير البيئة طارق الخطيب بالتمثيل والاستعانة بالنفايات انتخابيا فيما هاجم وزير الثقافة غطاس خوري النائب السامي واتهمه بالكذب وقد رد رئيس حزب الكتائب على وزير البيئة فهنأه باكتشاف مكب واحد من أصل تسع مئة وواحد وأربعين ودعاه إلى مواصلة العمل لاكتشاف المكبات التسعمئة والأربعين المتبقية لكنْ ماذا ينفع الجدال الناس ما دام شتاؤهم خير الله قد أفسدته الطبيعة السياسية وشاطئهم أصبح البحر الأبيض المتوسخ وما القيمة الربحية لهم إذا اكتشفوا أن مصدر تسرب النفايات هو نهر برج حمود أو مرتفعات الكوستا أو زوايا نهر الكلب ما دام أهل الحل والربط لم يتحملوا مسؤولياتهم لحظة من عمر الأزمة وراحوا يزرعون نظريات وحلولا وهمية ويأجلون ويوسعون ويتقاسمون النفايات حصصا ريعية اليوم كلهم يدعي المفهومية ويعاود إسداء النصائح ويقف وزير البيئة طارق الخطيب على سهول نفايات كسروان كمن يرتفع على جبل طارق واضعا نصب عينيه الهجوم على رئيس حزب لا حل أزمة اما أبو الحلول فهو أكرم شهيب وزير الزراعة السابق الذي اقتنص وزراة البيئة من محمد المشنوق واغتصبها أمام ذويها وراح يفتي عن غير ذي صلة أو وجه حق ويتنقل بين المطامر والمكبات والمحارق وبعدما حولنا إلى عوادم بات يلوم الناس على المكبات العشوائية فإذا لم توفروا حلولا أو مكبات أو معامل فأين سيذهب المواطن بنفاياته؟ ولماذا يؤنب على المكبات العشوائية؟ وهل نحتفظ بها في منازلنا للذكرى؟ معركتكم اليوم ليست مع سامي الجميل بل مع الناس وإذا كان فتى الكتائب يمثل علينا فنحن الجمهور الذي سيصفق له لأنه يقدم عرضا مبهرا يستعرض فيه فشلكم وعجز السلطة للسنة الرابعة عن تقديم حل لأزمة لا أفق لها إلا بطمر السلطة نفسها في أقرب صندوق انتخاب.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



الدستور ليس آلهة من تمر يأكلها اصحاب الجوع العتيق للسلطة والطائف ليس آلا كارت يفسرونه كما يريدون ويشتهون، في منطقهم تتحول المراسيم الى فرمانات وتصبح هيئة استشارية هي اعلى سلطة قضائية بحسب ... العدلية يولدون الازمات يفسرون الطائف على هواهم وينظرون الى مجلس الخدمة المدنية كمجلس للخدمة الطائفية الانتخابية في هذا الزمن، اقلعت طائرتا رئيسي الجمهورية ميشال عون الى الكويت والحكومة سعد الحريري الى دافوس لكن الازمة السياسية ظلت جاثمة في لبنان واحتمالات انفلاشها قابلة للتوسع بقوة اصرار الفريق التأزيمي على ركوب موجة سياسة التفرد والعبث بالدستور ومحاولة تفريغ اتفاق الطائف من مضمونه، من هنا فان قيام العهد وفريقه بالقفز فوق الدستور هو طعن بالدستور نفسه واي مغامرة للعبث باتفاق الطائف تعني قفزا في المجهول، جبهة عين التينة رفعت سقف مواقفها الرافضة لهذه المغامرات، من هنا جاء تحذير الرئيس نبيه بري من ان الذي يطبق اليوم هو اللاطائف واللادستور، فاي طائف يريدون يسأل الرئيس بري وكيف يوفق البعض بين التزامه به واعتراضه على تعيين مأموري احراج او اساتذة او محاسبين ناجحين في مجلس الخدمة المدنية بذريعة الاخلال بالتوازن مع ان الطائف ينص صراحة على حصر المناصفة بالفئة الاولى وكيف يصدر مرسوم استحداث كليات في الجامعة اللبنانية من دون توقيع الوزير المعني اليست في ذلك مخالفة دستورية؟؟ الجبهة الرافضة للعبث بالدستور تتوسع، النائب وليد جنبلاط انضم بقوة الى الرئيس نبيه بري في معركة حماية الطائف فحذر من خطورة ما يجري لجهة تجويف وتفريغ هذا الاتفاق بدل التمسك به وتطويره ولفت الى ان مجلس الوزراء يخالف الدستور فيما يتعلق بمجلس الخدمة المدنية موضحا ان الفئات الرابعة والثالثة والثانية لا تخضع للتوازن الطائفي.



في كسروان ظلت فضيحة غزوة النفايات للشاطئ تسكن الانوف فهل وصلت رائحتها الى اصحاب العهد وماذا فعل وزير البيئة طارق الخطيب ام ان البيئة ليست من فئة الاصلاح؟؟ هذه الازمة لم يخفف من وطأتها تبكير الاجهزة الحكومية المعنية في بدء عملية التنظيف على ستة محاور في المنطقة ولاسيما ان وتيرة تبادل السجالات والاتهامات ظلت على غاربها ولان الرئيس بري ضنين على القانن كان يؤكد لمساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب ان القوانين التي اقرها مجلس النواب جعلت لبنان دولة تتطابق مع اعلى المعايير القانونية الدولية لجهة نقل الاموال والحركة المالية ومحاربة غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.



في الامن وتحديدا في موضوع التفجير الذي استهدف القيادي محمد حمدان في صيدا تسلم لبنان من تركيا المدعو محمد يوسف الحجار المشتبه بع في الاعتداء وقد تمت عملية التيلم والتسلم في مطار بيروت.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



حتى الامس القريب، كل شيء في لبنان وجهة نظر، الا العلاقة مع العدو الصهيوني التي طواها اللبنانيون بدماء اهلهم وجيشهم ومقاوميهم الى غير رجعة، فمن يريد اعادة عقارب الساعة الى الوراء، ومن يقف وراء حملة تطبيع اعترف العدو عبر عملائه الموقوفين انها هدفه باسم الفن والثقافة ومسميات الحضارة.. فمن يستحضر الى لبنان ماضيا لن يعود مهما كان، ومن يريد تقليد مثقفي البترودولار المتخبطين في رمال من الضياع، ظانين ان السير على طريق التطبيع مع العدو سيطْبع مجتمعاتهم بالحداثة والتطوير؟



فيلم لبناني سخيف لن يطول على مسارح المزايدات الثقافية حينا والسياسية احيانا، ليس عنوانه مخرج من هنا او فيلم من هناك، بل مخْرج لمسلسل احلام قديمة لم يعرف اصحابها انها باتت اوهاما، والمهم أن مجتمعنا معني بالتفريق بين الطابع الثقافي وثقافة التطبيع، وبين من يحمل الفن للفن، ومن يحمله للسياسة في خدمة قضية قال ستيفان سبيلبرغ نفسه انه احد روادها ولم يخجل باعلانها دعما ماديا ومعنويا وريعيا لاسرائيل.



وعلى خط التطبيع انكشاف جديد تحت ساتر رياضي، استبقه أمن الدولة فاوقف متواصلا مع العدو كان يحضر لزيارة الاراضي الفلسطينية المحتلة بعنوان رياضي وبجواز سفر مزور اعده له مشغله الاسرائيلي.



فيما الشغل الشاغل للبنانيين مسلسل النفايات الطويل، الذي حملته العاصفة ورياحها من الشواطئ اللبنانية الى الصناديق الانتخابية.





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