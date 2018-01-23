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مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي يزور لبنان

زار مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي لبنان، يومي 22 و 23 كانون الثاني 2018 لمناقشة مكافحة عمليات التمويل غير المشروع بما في ذلك تمويل نشاطات حزب الله الارهابية وقيامه بعمليات إتجار غير مشروعة . وخلال الزيارة، التقى مساعد وزير االخزانة بيلينغسلي رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير المالية علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، وجمعية مصارف لبنان، واتحاد المصارف العربية.

وخلال اجتماعاته، شارك السيد بيلينغسلي السلطات والمؤسسات المالية اللبنانية الرأي في مكافحة جميع أشكال التمويل غير المشروع. وشدد على أهمية مكافحة النشاط الإيراني المؤذي في لبنان، وكيفية التزام الولايات المتحدة مساعدة لبنان على حماية نظامه المالي من حزب الله وتنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى. كما حث السيد بيلينغسلي لبنان على اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان أن لا يكون حزب الله جزءا من القطاع المالي.

وبما يختصّ قانون منع التمويل الدولي لحزب الله (HIFPA II) شدد السيد بيلينغسلي على أن هذا القانون لا يستهدف الطائفة الشيعية، إنما يستهدف الأنشطة المالية لحزب الله في جميع أنحاء العالم.

إضافة إلى ذلك، شدّد السيد بيلينغسلي على الشراكة الوثيقة التي تقيمها الحكومة الأميركية مع المصرف المركزي والمؤسسات المالية اللبنانية، وأكد مجددا على أهمية الالتزام بالعقوبات الأميركية. وعلى التزام الولايات المتحدة العمل مع لبنان لحماية وتعزيز نظامه المالي ودعم لبنان القوي والمستقر والمزدهر.