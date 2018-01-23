هل يقفِل مرسومُ دعوة الناخبين بابَ تعديل قانون الانتخاب؟

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واضعا حدا لكل الشكوك والشائعات بنية بتأجيل الانتخابات، ها هو رئيس الجمهورية يوقع ضمن المهلة القانونية اي مساء 22 كانون الثاني مرسوم دعوة الهيئات الناخبة محددا التواريخ على الشكل التالي:

6 ايار في لبنان

3 ايار الموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية

27 نيسان اللبنانيين بالدول العربية

و29 نيسان اللبنانيين المسجلين في اميركا واوروبا وافريقيا

فهل اسقطت خطوة الرئيس إمكانية تعديل قانون الانتخاب ولاسيما ما يتعلق بتمديد مهلة تسجيل المغتربين ؟

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وقع، ومواعيد الانتخاب باتت واضحة فماذا في المهل القانونية بعد؟

الاصلاحات التي حكي عنها في القانون كان يجب ان تنفذ منذ 7 اشهر ، يقول شربل الا انه يقر بان هناك اصلاحا اساسيا تحقق

وبانتظار ما قد تحمله الايام المقبلة والنقاشات على خط اقتراح وزير الخارجية تمديد مهلة تسجيل المغتربين ، يبقى الاكيد حتى الساعة ان الانتخابات حاصلة بموعدها ، ما لم تطرأ مفاجآت امنية معاكسة!