ما هي الدول التي ستشارك لاول مرة في الانتخابات النيابية اللبنانية

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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وقد حمل هذا المرسوم ولاول مرة مشاركة المغترب اللبناني بالقرار اللبناني وهذه بادرة مشرقة للعهد الجديد الذي يرسم اصلاحات في كافة المجالات وبفضل جهود وزارة الخارجية والمغتربين بشخص الوزير باسيل تسجل اكثر من 90 الف مغترب للاقتراع حسب الجدول ادناه:

1- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 6/5/2018.

2- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 3/5/2018.

3- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 29/4/2018، وذلك في الدول التالية:

أستراليا - كندا - الولايات المتحدة الأميركية - المانيا - فرنسا - كوت ديفوار - برازيل - السويد - بريطانيا - إيرلندا الشمالية- فنزولا - نيجيريا - بلجيكا - باراغواي - سويسرا - ايطاليا - سنغال - غانا - إسبانيا - الأرجنتين - الولايات المتحدة المكسيكية - الكونغو - كولومبيا - أرمينيا - جنوب افريقيا - رومانيا - الدانمارك - الجمهورية الهيلانية - سيراليون - الغابون - هولندا - جزيرة الغوادلوب - جمهورية بنين - ليبيريا - غينيا

4- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 27/4/2018، وذلك في الدول التالية:

السعودية - الإمارات العربية المتحدة - الكويت - قطر - سلطنة عمان - مصر