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أساسُ المشكلة الراهنة ليس مصدرَ النفايات، بل وجودُها من أساسه، وتكدَّسُها على شاطئ كسروان.

23
JANUARY
2018
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أساسُ المشكلة الراهنة ليس مصدرَ النفايات، بل وجودُها من أساسه، وتكدَّسُها على شاطئ كسروان.

فسواء قذفها موج البحر من المطامر، كما سوَّق سامي الجميل أمس، أو تدفقت مع مياه النهر، كما أثبت مجلس الإنماء والإعمار ووزير البيئة والصور اليوم، النتيجة واحدة: أزمة نفايات مزمنة، وحلٌّ لم يسلك طريقه بعد، وموضوع مزايدة انتخابية غبّ الطلب لمن يهمُّه الأمر، والمرشحون المهتمون بالأمر على مسافة ثلاثة أشهر من استحقاق أيار، كثر.

قد يكون رئيس الكتائب أخطأ أمس، ليس بالكلام عن ملف النفايات طبعاً، بل في تحديد السبب الذي أدى إلى تكدسها على شاطئ كسروان.

أسئلة كثيرة تداولها رواد مواقع التواصل اليوم، منها مثلاً: لماذا اتخذت الكتائب موقف "النكاية" من قضية سوكلين قبل سنوات؟ لماذا وافقت الكتائب على خطة الوزير أكرم شهيب، ومحورها المطامر؟ لماذا فضَّت الكتائب اعتصامها الذي أقفل مكب برج حمود وكدس النفايات في شوارع المتن وسواه قبل مدة، طالما يدعي رئيسها المبدئية في العمل السياسي؟ لماذا لم يقدم حزب الكتائب عبر اتحاد بلديات المتن الذي يعتبر نفسه شريكاً أساسياً فيه أي حل عملي لمأساة نفايات المتن؟ لماذا لم تطرح الكتائب خطة بديلة في اللجان النيابية؟ وختاماً، كم تبلغ نسبة النفايات التي تفرز في المعمل التابع لبلدية بكفيا التي ترأسها شقيقة رئيس الكتائب؟ وأين تذهب البقايا؟

أسئلة كثيرة نجيب على بعضها في سياق نشرتنا المسائية.

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