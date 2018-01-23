كنعان: استغلال ملف النفايات انتخابياً معيب لكن الحقيقة ظهرت ولن نكون بعد اليوم مكسر عصا لأحد وعلى الناس المحاسبة

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قال امين سر تكتل التغيبر والاصلاح النائب ابراهيم كنعان " لسنا مكسر عصا لاحد ولن نسمح بعد اليوم بكل باحث عن صوتين في الانتخابات بالتطاول على العهد ومن يريد الحل للنفايات يشارك في العلاج لا في الاستغلال السياسي".





واعتبر كنعان ان "‏تحويل ملفات النفايات الى سلعة انتخابية للمتاجرة عيب علينا ان نحاسب عليه، لأن بيئتنا وصحتنا ليست للمزايدة. والمسؤولية تقتضي تنظيف الشاطئ ولكن مع لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات والانتقال فوراً للمعامل وهذا كل الفرق بين من يعمل ومن يستغلّ".





واعتبر كنعان بأن" هناك استغلالا سياسيا من قبل حزب الكتائب لملف النفايات فيما وزراؤه الثلاثة في حكومة الرئيس تمام سلام وافقوا على الخطة التي اعترض عليها وزراء التيار الوطني الحر، ومن ثم عاد حزب الكتائب وانقلب على موافقته واعتصم، واقفل مطمر برج حمود، وكانت النتيجة تكدس النفايات بين المنازل في المتن الشمالي، واضطرت البلديات في بعض الاماكن للجوء الى مطامر عشوائية ".





اضاف كنعان في احاديث صحافية" نحن نريد اقفال المطامر لنلغي مقابر الموت وطرحنا الجذري البديل هي المعامل والتعاون مع البلديات".





وجدد كنعان التأكيد ان "التيار الوطني الحر والعهد ليسوا مكسر عصا وسنرد على كل نعيق واستغلال وظلم".





وطالب كنعان النيابة العامة بالتحرك لمحاسبة كل من تسبب بتجمع النفايات في كسروان، وقال" اطالب بتحقيق جدي في ما حصل ويكفي تشويه الحقائق وتزويرها ونحن مسؤولون عن كل اهلنا بالمتن وكسروان".





وختم بالقول" الحقيقة ظهرت، واذا تأكدت المعلومات التي تردنا ان ما جرى على شاطئ كسروان هو نتيجة المكبات العشوائية في بعد القرى والبلدات التي انتجتها بدورها تكدس النفايات لسنة تقريباً من جراء اقفال مطمر برج حمود اثناء الاعتصام، فتكون المسؤوليات عندئذٍ باتت واضحة".