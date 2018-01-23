إطلاق "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon في لبنان

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برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، عُقد اليوم مؤتمر صحافيّ في السرايا الحكوميّ/نادي الصحافة في بيروت لإطلاق "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon الأوّل في لبنان، الذي يتمّ تنظيمه من قِبل شركة e-Ecosolutions ومركز أي بي تي للطاقة (IPTEC)، مع دعم استراتيجيّ من "بيريتيك" Berytech، نقابة المهندسين في بيروت، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في لبنان، والذي سيُقام في شهر آذار 2018، تحت شعار: "بيانات المدينة: التخفيف من تلوّث الهواء الناتج عن وسائل النقل في المدينة".



تخلّل المؤتمر الصحافيّ إلقاء كلمات من منظّمي "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon والشركاء الرئيسيين، بالإضافة إلى عرض الإعلان المصوّر الذي سيتمّ بثّه قريباً على التلفزيون من أجل استقطاب المشاركين.



الدكتور "طوني عيسى"، رئيس مركز أي بي تي للطاقة (IPTEC)

"لطالما آمن مركز أي بي تي للطاقة بالشراكة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال استدامة الطاقة والتخفيف من مضارّها. وهاكاثون المدينة يندرج في هذا الاطار ونعتبره جزءاً مكملاً للحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في قطاع النقل التي ننفذها منذ العام ٢٠١٤. إنّنا وشركاؤنا في هذا المشروع النموذجيّ يسرّنا أن نتيح الفرصة للشباب من طلاب ورواد أعمال لإبراز ابتكاراتهم وتحويلها الى مشاريع فعليّة تخدم مصلحة الوطن وتساهم في إيجاد الحلول العملية لمشكلة تلوث الهواء في المدن المكتظة بالسيارات. وبالمناسبة أود أن أخصّ بالشكر دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري الذي لم يتردّد في دعمه لهذه المبادرة لأهميتها الوطنية التي تطاول قطاعات البيئة والطاقة والنقل والشباب".



السيد "جيلبير تيغو"، المدير التنفيذي لشركة e-EcoSolutions

"استطاعت e-EcoSolutions أن تحظى باهتمام فريق مدينة العلوم والصناعة La Cité Des Sciences and De L’industrie في باريس من أجل استقطاب هذا الحدث الدوليّ إلى لبنان بعد تنظيمه في فرنسا وكوريا، ومن أجل التطرّق إلى مشكلة بالغة الأهمية بالنسبة إلى مجتمعاتنا، التي تتطلّب حلولاً وإجراءات حيويّة، مبتكرة، وبناءة. سيتمكّن المشاركون في "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon من جعل أفكار مشاريعهم المبتكرة تُبصر النور، بالإضافة إلى الحصول على شهادة دوليّة تُغني مسيرتهم المهنيّة".



السيد "رامي بوجودة"، نائب المدير العام لـ"بيريتيك" Berytech

"طوال 15 سنة، قدّمت "بيريتيك" بيئة ديناميكيّة لتأسيس وتطوير الشركات الناشئة التي تُعنى بالابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال. ومن هذا المنطلق، لا يمكننا أن نجد وسيلة أفضل للاستمرار في دعم النظام البيئيّ إلاّ من خلال التعاون مع مركز IPT للطاقة (IPTEC) وشركة e-EcoSolutions لكي نتأكّد من أنّ "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon الأول في لبنان سيتكلّل بالنجاح. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة ونتطلّع إلى سماع الأفكار المدهشة التي ستُبصر النور خلال الحدث، والتي ستتحوّل إلى واقع عبر منشأة "فاب لاب" Fab Lab في "بيريتيك"."



Quote of Universciences

وتوجّهت شركة e-EcoSolutions ومركز IPT للطاقة (IPTEC) بالشكر إلى الداعمين الرئيسيين لـ "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon من أجل مشاركتهم المهمّة ومساهماتهم في نجاح الحدث: "بيريتيك" Berytech، نقابة المهندسين في بيروت، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في لبنان. كما شكروا أيضاً الشركات الراعية "رعيدي للطباعة" Raidy Printing، "بيولاند"Bioland ، "إم سوشال كايتيرينغ" M Social Catering ، والشريك الإعلاميّ الرسميّ LBCI.



ما هو "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon؟

"هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon هو حدث يتحدّى الوقت حيث يقوم طلاب الجامعات وروّاد الأعمال والخبراء بتشكيل الفرق للعمل على معالجة المشاكل وإيجاد الحلول المبتكرة تحت إشراف خبراء فرنسيين من مدينة العلوم والصناعة La Cité Des Sciences Et De L’industrie في باريس، ومع إمكانية استخدام "بيريتيك فاب لاب" Berytech FabLab - أوّل مختبر تصنيع رقميّ مرخّص في لبنان، والذي يقدّم مجموعة هائلة من الموارد من أجل الابتكار والتصنيع وتحويل أفكارهم إلى نماذج أوليّة ومنتجات مبتكرة.



سيُقام "هاكاثون المدينة" Urb-Hackathon على فترة ثلاثة أيام متتالية من 1 حتى 3 آذار 2018 وذلك في Berytech Innovation Park في مار روكز (جامعة القديس يوسف USJ - حرم المعهد العالي للهندسة في بيروت(ESIB ، وسيُختتم بحفل لتوزيع الجوائز تغطّيه وسائل الإعلام.



الفرصة سانحة أمام الطلاب والخبراء المهتمين من مختلف المجالات للمشاركة في الحدث (المهندسون، المهندسون المعماريون، المصمّمون، المبرمجون، المتخصّصون في التنظيم المدنيّ، المتخصّصون في الشؤون البيئيّة، إلخ...)، ونرجو منهم التسجيل عبر الإنترنت على: www.UrbHackathon.org قبل 15 شباط 2018.