زراعة الحشيشة.. بين بري ومسؤول أميركي كبير!

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، مساعد وزير الخزانة الإميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي والسفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد.





وأكد بري للمسؤول الاميركي أنّ "القوانين التي أقرها المجلس النيابي اللبناني جعلت لبنان دولة تتطابق مع أعلى المعايير القانونية الدولية لجهة نقل الأموال والحركة المالية ومحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".





وأشار بري الى أنّ "اللبنانيين بانتشارهم الواسع وتجارتهم حيث هم ومع لبنان يحرصون بأدائهم على تطبيق هذه المعايير".





ونوه المسؤول الاميركي بأداء المصرف المركزي اللبناني والمصارف اللبنانية في هذا الصدد.





وأثار بري مع مساعد وزير الخزانة الأميركية إمكان تطبيق النموذج المتبع في بعض الولايات الأميركية والدول الأوروبية لجهة تشريع زراعة الحشيشة للصناعات الطبية.