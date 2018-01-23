خطّط لعمليات انتحارية في لبنان.. واستهداف "حزب الله"!

A + A -

استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الطيار حسين عبدالله، الفلسطيني خالد مسعد بتهمة الانتماء الى تنظيمات ارهابية ونقل أسلحة والمشاركة في التخطيط للقيام بعمليات انتحارية في لبنان بواسطة أحزمة ناسفة. وقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة الى حزيران المقبل لمتابعة الاستجواب.

وقد تدرج مسعد بالانتماء الى المنظمات الارهابية بدءا من تنظيم كتائب عبدالله عزام الى "جبهة النصرة" ثم "داعش"، وهو احد عناصر "الكتيبة الخضراء" المتخصصة في تنفيذ عمليات انغماسية، منها زرع عبوات تستهدف الجيش السوري في الداخل السوري و"حزب الله" في الداخل اللبناني.