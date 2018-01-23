living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - طارق الخطيب: الفيلم الاستعراضي الذي مثلّه سامي الجميّل لم يكن ناجحاً وعلى الشعب محاسبته

23
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وزير البيئة طارق الخطيب الى بلدة بيت شباب المتنية لمعاينة أسباب تسرب النفايات الى مجرى نهر الكلب، وتبين ان النفايات والاتربة ترمى في منطقة حرجية تفصل بين المتن وكسروان، قد وجرفتها الامطار الغزيرة الى مجرى نهر الكلب وتسببت في انسداده.

 

وقال الخطيب خلال الجولة: "في هذه المنطقة ترمى النفايات بشكل عشوائي وهي نفايات ليست قديمة بل هناك شاحنة افرغت نفاياتها حديثا. واود ان اوضح للرأي العام اللبناني ان حملة التضليل التي اطلقها امس النائب سامي الجميل حول مصدر النفايات ليست صحيحة. واليوم اتينا الى بيت شباب وبالعين المجردة، رأينا كميات كبيرة من النفايات ترمى في مجرى نهر الكلب لتصل الى شاطىء كسروان".

 

وأضاف: "ما كنا نتمنى للشيخ سامي ان يقع في هذا الخطأ، ونحن ضد رمي النفايات في اي مكان، لكن هذه المنطقة تابعة للمتن ويمثلها النائب سامي الجميل، وعندما سألنا رئيس البلدية عن الموضوع، اجاب انه لا يعلم من يرمي النفايات. وبالامس قصد الشيخ سامي منطقة نهر الكلب والقى التهم جزافا، في حين تبين لنا ان هذه المنطقة تحولت الى مكب".

 

وحول اتهام النائب الجميل بتغطية هذا الامر، قال: "نحن نصور واقعا واضحا للعيان ولكل الشعب اللبناني لتتوضح حقيقة التهم والاضاليل التي اطلقها النائب سامي الجميل، والنفايات التي تجمعت على الشاطىء ليست من مطمر برج حمود ولا من الكوستابرافا، مع تأكيدنا اننا ضد رمي النفايات في اي بقعة من بقاع الارض اللبنانية وعلى الشاطىء اللبناني".

 

وأضاف: "الحكومة الحالية لا تتحمّل الصورة المريرة للنفايات والفيلم الإستعراضي للجميّل والذي أراد استغلاله انتخابياً لم يكن ناجحاً والاتهامات التي وجّهها باطلة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout