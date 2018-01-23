تعميم من الرئيس الحريري إلى الإدارات العامة

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أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما طلب فيه من كلّ الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية تخفيض موازنتها لمشروع موزانة 2018 بنسبة 20% تماشيا مع سياسة ترشيد الانفاق وضبط المالية العامة.



وهنا نص التعميم:

"عملا بالسياسة المالية التي تنتهجها الحكومة من اجل ترشيد الانفاق وضبط المالية العامة، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية وخاصة تلك التي تمويل من الموازنة العامة بكافة اشكال التمويل عند اعداد مشروع موازنتها، تخفيض تقديرات الاعتمادات لكافة بنود الانفاق (بإستثناء الرواتب وملحقاتها) الملحوظة في مشروع موازنتها للعام 2018 بنسبة 20% (عشرون بالمئة).

وعليه يطلب من جميع الإدارات المعنية بهذا التعميم اعادة تقديم مشروع موازنتها المخفضة الى وزارة المالية والى سلطة الوصاية بحسب الأنظمة المالية المرعية الإجراء وذلك في مهلة اقصاها اسبوعين من تاريخ هذا التعميم".