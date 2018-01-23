كنعان: لن نسمح بأن يكون العهد مكسر عصا لكل باحث عن صوتين انتخابيين

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قال امين سر تكتل التغيبر والاصلاح النائب ابراهيم كنعان " لسنا مكسر عصا لاحد ولن نسمح بعد اليوم بكل باحث عن صوتين في الانتخابات بالتطاول على العهد ومن يريد الحل للنفايات يشارك في العلاج لا في الاستغلال السياسي".

اضاف كنعان للotv نريد اقفال المطامر لنلغي مقابر الموت وطرحنا الجذري البديل هي المعامل والتعاون مع البلديات ومن المعيب استغلال مآسي الناس".



وجدد كنعان التأكيد ان "التيار الوطني الحر والرئيس عون ليسوا مكسر عصا وسنرد على كل نعيق واستغلال وظلم".

وطالب كنعان النيابة العامة بالتحرك لمحاسبة كل من تسبب بتجمع النفايات في كسروان، وقال" اطالب بتحقيق جدي في ما حصل ويكفي تشويه الحقائق وتزويرها ونحن مسؤولون عن كل اهلنا بالمتن وكسروان".