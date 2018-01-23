رئيس الجمهورية بدأ زيارة رسمية للكويت. استقبال رسمي في المطار وقمة لبنانية- كويتية وغداء في قصر بيان

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وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المطار الاميري في الكويت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة بتوقيت بيروت) في مستهل زيارة رسمية يلتقي في خلالها امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين والجالية اللبنانية.

وكان في استقبال الرئيس عون على ارض المطار امير الكويت، وولي العهد الكويتي نواف الاحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الامة الكويتي السيد مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاحمد الصباح، وكبار المسؤولين الكويتيين من وزراء ومسؤولين في الديوان الاميري، اضافة الى رئيس بعثة الشرف المستشار في الديوان الاميري السيد محمد عبد الله ابو الحسن والسفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي.

كما كان في استقبال الرئيس عون القائم بالاعمال اللبناني في الكويت ماهر الخير واركان السفارة اللبنانية.

وبعدما صافح الرئيس عون اعضاء الوفد الكويتي وصافح الامير صباح الاحمد الجابر الصباح اعضاء الوفد الرسمي اللبناني، قدم طفلان باقتين من الزهر الى رئيس الجمهورية، قبل ان تقام مراسم الاستقبال الرسمي حيث تم عزف النشيدين اللبناني والكويتي. وبعد استراحة قصيرة في صالون الشرف الاميري، انتقل الرئيس عون وامير الكويت في سيارة واحدة الى مبنى قاعة المؤتمرات في قصر بيان لعقد محادثات موسعة وخلوتين ثنائيتين تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها اضافة الى التطورات على الصعيدين العربي والدولي، يعقبها مأدبة غداء يقيمها الامير الكويتي على شرف رئيس الجمهورية.

ويشارك في المحادثات عن الجانب اللبناني اعضاء الوفد الرسمي المرافق الوزراء: جبران باسيل، جمال الجراح، ايمن شقير، وعناية عز الدين، والقائم بالاعمال الخير، فيما يشارك عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، المستشار محمد عبدالله ابو الحسن والسفير القناعي.