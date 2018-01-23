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وئام وهاب: حزب الله عرض عليّ الترشح عن هذه الدائرة.. ولكنني رفضت

23
JANUARY
2018
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أعلن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، "انه لا مشكلة لدينا بالمطامر بالمبدأ ومنها مطمر الناعمة ولكن ما حصل ان مطمر الناعمة لم يكن صحيا وما حصل على شاطئ الذوق اننا نرمي نفاياتنا عشوائيا على ضفاف الأنهر وحين يرتفع منسوبها يأخذ معه كل ما هو مرمي وهذا ما حصل في وصول النفايات الى شاطئ الذوق من نهر الكلب"، مشيرا الى "ان كل مصبات الأنهر باتت مكبات عشوائية للنفايات التي تتجمع على ضفافها بالأطنان".

 

ولفت وهاب في حديث تلفزيوني الى "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالنسبة لي هو خط أحمر، وأراهن عليه بأن يضع حدا للفساد"، مؤكدا "ان هناك الكثير من النقاط المشتركة بيني وبين جمهور التيار الوطني الحر في الشوف وخارج الشوف"، موضحا انه "في الانتخابات لا اساوم على المبادئ وحزب الله عرض علي الترشح عن دائرة بيروت ولكنني رفضت لأنني لا أسعى الى مقعد ومكاني الطبيعي هو في الشوف"

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