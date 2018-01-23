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المنخفض Oscar يصل الخميس.. كتل شديدة البرودة وأمطار وثلوج!

23
JANUARY
2018
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا، مع أمطار متفرقة صباحا من حين الى آخر وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1400 وما فوق، ويتوقع ان تعود الأمطار خلال الليل. 
 
 
وفي السياق  يسيطر منخفض جوي على الحوض الشرقي للمتوسط يحمل معه أمطارا وثلوجا ورياحا قوية، ينحسر غدا الأربعاء، ويعود ويتأثر لبنان تدريجيا اعتباراً من يوم الخميس بالمنخفض الجوي (OSCAR) القادم من روسيا عبر اوكرانيا والذي يحمل معه كتل هوائية شديدة البرودة تؤدي الى تدني مستوى تساقط الثلوج ويستمر حتى صباح السبت.
 
 
اما الطقس المتوقع في لبنان اليوم غائم مع أمطار غزيرة أحيانا تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها صباحا الى 85 كلم/س خصوصا شمال البلاد، ويرتفع معها موج البحر فيقارب ال5 أمتار، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تخف حدة الأمطار وسرعة الرياح ليلا.
 
 
اما غدا فالطقس المتوقع غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع أمطار متفرقة صباحا من حين الى اخر وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1400 وما فوق، يتوقع ان تعود الأمطار خلال الليل.
 
 
فيما يكون الطقس الخميس غائماً جزئيا الى غائم مع أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي محدود وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 وما فوق. تتابع درجات الحرارة انخفاضها ليلا مع ازدياد تأثير المنخفض الجوي الروسي المصدر OSCAR.
اما الحرارة على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، في الارز من -2 الى 4 درجات، في الداخل من 4 الى 12 درجة.
 
 
كما ان الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 25 و50 كلم/س تشتد أحيانا لتصل الى 85 كلم/س لا سيما شمال البلاد. 
 
 
والانقشاع متوسط، يسوء أحيانا بسبب غزارة الأمطار، فيما  الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و80%، وحال البحر مائج الى هائج، حرارة سطح الماء 17 درجة.
 
 
كما ان الضغط الجوي 760 ملم زئبق وساعة شروق الشمس:06:41 ساعة غروب الشمس: 16:59 
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