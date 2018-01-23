احذروا من السيول والفيضانات اليوم.. والثلوج الى 900 متر في هذين اليومين

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أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، أن لا صحة للشائعات المتداولة حول عواصف ثلجية قوية الأسبوع الحالي وأنّ الثلوج ستصل الى 500 متر.

ولفتت الى أنّ الآتي هو منخفض اعتيادي ترافقه أمطار وثلوج تبدأ على ارتفاع 1500 متر بداية هذا الأسبوع وتصل الى 900 متر في البقاع يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت أنّ المنخفض الجوي قادم من جنوب اليونان ويؤثر على لبنان لغاية ظهر السبت.

ونبّهت المصلحة من احتمال حدوث سيول وفيضانات اليوم الثلاثاء بسبب تساقط الامطار على الجبال ما دون ارتفاع 1500 متر.

وفيما يلي أحوال الطقس بالأيام:

9 - الثلاثاء: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و19 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة غزيرة وترافقها رياح جنوبية غربية قوية وقوية جداً على النصف الجنوبي من لبنان، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وتتشكل السيول.

10- الاربعاء: طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 9 درجات بقاعاً و19 درجة ساحلاً، تهطل امطار متفرقة ورياح جنوبية غربية قوية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

11 – الخميس: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 8 درجات بقاعاً و18 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

12 – الجمعة: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 4 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع وتتراكم بنسب جيدة.

13 – السبت: طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 4 درجات بقاعاً و16 درجة ساحلاً تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع وينحسر المنخفض تدريجياً ليحل محله الصقيع.