جو رعد يثير الجدل باسم اغنيته الجديدة.. لن تصدقوا ما هو!

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أثار مصفف الشعر جو رعد ضجة كبيرة بعد نشره مقطع فيديو للترويج لألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يا حمار"، والمقرر طرحه قريبا في الأسواق.

ونشر رعد عبر حسابه على "انستغرام" مقطع فيديو من مكتبه وأمامه شاشة كمبيوتر تبث عليها كلمات الاغنية الجديدة، وراح يرقص ويصرخ ويعدْ بأن يكون الفنان "اللورد جو رعد"، مشيراً الى أن دعم الجمهور سيوصله ليكون ألبومه في المرتبة الأولى.

هذا المقطع القصير كان كافياً ليقوم الجمهور بالسخرية منه ومن طريقته وكلمات الأغنية، لا سيما وأنه علق على المقطع قائلاً: "ما بعلمي كنت تغار يا حمار"، الامر الذي أثار ضجة كبيرة بين المستمعين.

وانهالت عليه التعليقات الساخرة والمضحكة، وهناك من طالبه بتغيير اسم الاغنية أو العبارة المستخدمة، مشيرين إلى أن الكلمات سيئة ولا تليق بالاغاني.