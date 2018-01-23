الوزير الخطيب: - سامي الجميل وافق على خطة المطامر واليوم يجاهر بالاعتراض عليها فيما التيار رفضها وحيداً

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قال وزير البيئة طارق الخطيب للجمهورية "كنت أتمنّى على النائب الجميّل الذي وافق من خلال 3 وزراء له على خطة الحكومة التي أقَرّت مطمري برج حمود والكوستابرافا، ان ينضَمّ الى وزراء «التيار الوطني الحر» ويعارض هذه الخطة، لا ان يوافق عليها في الحكومة ويتظاهر بمحاربتها على الارض كسباً لأصوات انتخابية من هنا وهناك."



وأضاف الخطيب "أرسلتُ فريقاً فنياً لإجراء كشف ووضع تقرير عن مصدر النفايات على ساحل الزوق، وعندما ينجز هذا التقرير أحدد مصدرها. أمّا بخصوص وضع الكوستابرافا وبرج حمود، فهناك جدار إسمنتي وأرجّح صوابية رأي مجلس الانماء والاعمار.".