النائب العام السعودي:- 95 ما زالوا في «ريتز»

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سبوتنيك-





أعلن النائب العامّ السعودي الشيخ سعود المعجب، أنه في إطار حملة مكافحة الفساد، تم الاتفاق على إسقاط الاتهامات الموجهة إلى نحو 90 موقوفاً، وأُطلق سراحهم بالفعل، فيما هناك نحو 95 شخصاً ما زالوا تحت التحقيق في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، من بينهم 5 ما زالوا يدرسون مقترحات التسوية، والآخرون يراجعون الأدلة المقدمة ضدهم.

وجاءت تصريحات النائب العام في مقابلة أجرتها معه وكالة «بلومبرغ» في فندق «ريتز كارلتون» مساء أول من أمس، ونشرتها أمس.

وأوضح النائب العامّ أن من يبدون الندم ويوافقون على التسوية، يتم إسقاط أي إجراءات جنائية تُتخذ ضدهم، مؤكداً أن المملكة في مرحلة جديدة وسيتم القضاء على الفساد، وستستمر الحملة ضده.

ونفى بشكل قاطع أي انتهاك لحقوق للموقوفين، مشيراً إلى أن جميع المتهمين لديهم إمكانية الحصول على الاستشارة القانونية، وأن بعضهم لديه محامٍ، وأن كثيرين ‏اختاروا التسوية بشكل طوعي ومن دون تدخل أطراف خارجية، وأن من أُفرج عنهم بالفعل لا يواجهون أي قيود على تحركاتهم‎.‎

وأوضحت «بلومبرغ»، نقلاً عن مصدر، أنه من المتوقع أن تنتهي التسويات مع الموقوفين خلال الشهر الجاري، وأن تستردّ السلطات أكثر من 100 مليار دولار، مشيرة إلى أن من لن يتوصل إلى تسوية سيُحال إلى النيابة‎.‎

وأضاف مصدر آخر، أن التسويات التي تم التوصل إليها تشمل النقد والعقارات والمخزونات وغيرها من الأصول، وأن عدد المستجوبين بلغ نحو 350 شخصاً، بينهم شهود أو من حضر للإدلاء بمعلومات، فيما لم يقضِ بعضهم سوى بضع ساعات أو أقل في فندق «ريتز».