أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 23-01-2018

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الجمهورية

إتهم نائب، رئيس حزبه بأنه «يُخربط» بعض الترتيبات الإنتخابية التي ستُساعد الحزب على بناء تحالفات إنتخابية رابحة.



راجعَ أحد النواب وزيراً في قرار إداري مخالف للقانون صادر عن جهة غير مختصّة فكان الجواب:» ما بعرف قدّملي شكوى».



عُلم أنه خلال حلقة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحاً جنوبياً حضر مرشح آخر من الخط السياسي ذاته ومن المنطقة ذاتها إلى المحطة ومرّر أسئلة إستفزازية لمقدم البرنامج ليسألها للضيف.

اللواء

لغز

تتحدث مصادر معنية عن صدور عدد من المراسيم لم تحمل تواقيع وزير سيادي، وتعتبرها أصلاً يُمكن البناء عليه!

غمز

يعيش طامحون للانتخابات كوابيس ثقيلة، لجهة المعلومات المتضاربة التي تصدم عقولهم يومياً..

همس

تتأرجح احتمالات إجراء الانتخابات، وفقاً لمصادر غربية، على الرغم من التحضيرات الداخلية الجارية.