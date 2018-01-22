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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يمكن القول إن الانتخابات النيابية ستبدأ أواخر نيسان وليس أوائل أيار.



فقد صدر هذا المرسوم ووقعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وبموجبه يقترع اللبنانيون المقيمون في مصر ودول الخليج يوم الجمعة في السابع والعشرين من نيسان المقبل. اما اللبنانيون المقيمون في الدول الاجنبية فيقترعون يوم الاحد في التاسع والعشرين من نيسان. وفي لبنان يقترع الموظفون في الثالث من أيار على ان تكون الانتخابات على كامل الاراضي اللبنانية في السادس من أيار.



وهكذا لم تعد الانتخابات في يوم واحد إلا على الأراضي اللبنانية ولعموم الناخبين. ومع صدور المرسوم يمكن القول ايضا إن صافرة المباريات لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد قد أطلقت والى هذا الشأن ما زالت جهود النائب وليد جنبلاط متواصلة لإيجاد حل لقضية مرسوم الاقدمية لضباط دورة العام 94. وقد أكد الوزير وائل أبو فاعور من السرايا الحكومية أن أي خلافات يجب ان تحل وفقا لاتفاق الطائف لأن روحيته هي روحية المشاركة.



والى الكويت يتوجه رئيس الجمهورية في زيارة مهمة على رأس وفد وزاري وينتظر ان تركز المحادثات على الدور الكويتي الداعم للبنان منذ ترؤس الكويت للجنة السداسية في العام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين.



وتكتسب زيارة الرئيس عون أهمية خاصة في ما يتعلق بالقمة العربية التي ستعقد في الرياض في آذار المقبل.



وفي دافوس يعقد الرئيس الحريري اعتبارا من الغد ولثلاثة أيام لقاءات ثنائية مع العديد من المسؤولين والشخصيات التي يجمعها المنتدى الذي يحمل إسم المدينة السويسرية.



على صعيد آخر صعق اللبنانيون بجريمة قتل زوج مطلقته وهذه الجريمة ليست الاولى من نوعها لكن الطريقة التي حصلت فيها شكلت صدمة للناس إذ ان القاتل طارد مطلقته من منزلها الى وسط الشارع وأطلق عليها النار من بندقية "بومب أكشن" وأرداها.

وقد عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة القاتل فماذا في التفاصيل؟





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



هي رسالة بالمختصر المفيد من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى من لا يعنيه الامر كما ظهر حتى الآن، عله يسمع فيقنع. الرئيس نبيه بري رأى ان ما يطبق على اللبنانيين اليوم هو اللادستور واللاطائف في توصيف لعمق الازمة والانتهاكات السافرة للدستور والطائف، في عمق الرسالة الوجيزة معان سياسية كبيرة وجوهرها رفض اية سياسة ومن اي موقع كان تتجاوز الدستور او الطائف. مصادر سياسية واسعة الاطلاع ترى ان الرسالة الاولى تتحمل المسؤولية المباشرة عن التوتر الحاصل والتداعيات المترتبة عليها جراء الاصرار على سياسة التهميش والاستفراد بالسلطة واضعاف الدولة عن سابق تصور وتصميم في سابقة لم تحصل في كل العهود.



وتتابع المصادر ان العهد هو الخاسر الاكبر اذا ما اصر على سياسة ادارة الظهر والمضي في خرق الدستور وعدم التعاون او التفاهم لايجاد حلول وسط للازمة الحالية الآخذة نحو مزيد من التدهور ولا شك ان موقف الرئيس نبيه بري سيؤسس لمرحلة مواجهة سياسية مفتوحة وسيترك اصداءه على مجمل الوضع اللبناني الراهن وهو كان محور لقائه مع النائب وائل ابو فاعور موفدا من رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط حيث شدد على ان مرسوم الاقدمية غير نافذ وهناك من يستسهل القفز فوق الطائف، ابو فاعور توجه بعد ذلك للقاء الرئيس سعد الحريري لافتا الى ان اية خلافات يجب ان تحل وفقا للطائف وروحيته اي روحية المشاركة متمنيا ان يؤخذ ذلك بعين الاعتبار.



انتخابيا وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فيما لم تعقد اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب اجتماعها.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



اذا استثنينا ما يرتكب في حق الاصلاحات الانتخابية بذرائع شتى فقد افضت اليوم الى ارجاء اجتماع اللجنة الوزارية التي كان يفترض ان تبت في مشروع فتح مهلة اضافية لتسجيل المغتربين. فصدارة المشهد المحلي خلال الساعات الاربع والعشرين الفائتة كانت لثلاثية جرائم: الاولى جريمة اسرية في راس النبع تضاف الى سلسلة لا متناهية من الجرائم المثيلة التي وان اختلفت في الشكل تبقى واحدة في الجوهر، الثانية جريمة ثقافية في حق الحرية تعيد بشكل او بآخر تجسيد نظرية قمع الراي الآخر بذريعة مواجهة العدو وهو منطق لم يفض في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي الا الى هزيمة تلو هزيمة، الثالثة جريمة بيئية حطت رحالها اليوم على شاطئ كسروان ولم يعد ينفع معها التبرير او التفسير تماما كما ان المزايدة الشعبوية والانتخابية لا تفيد خصوصا ان القائمين بها من اصحاب السوابق في المواقف المتناقضة السائرة في التسويات والحلول الوسط والمبشرة بها ثم المنقلبة عليها كأن شيئا لم يكن.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



الى السادس من ايار انطلق القطار الانتخابي باندفاع سياسي، فرئيس الجمهورية وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لتدخل البلاد حرم الانتخابات المنطلقة اصلا..



دعوة الهيئات الناخبة لم تلغ التساؤلات عن مصير جلسة لجنة اصلاحات القانون الانتخابي في اسبوع خال من الجلسات الحكومية.



ومع غياب الجلسات والنقاش على طاولة مجلس الوزراء، عاد الحديث الى ملف الترقيات، حيث غمز الرئيس بري الى الوضع الراهن في البلاد، مشيرا الى حال من اللادستور واللاطائف يعيشها اللبنانيون، بينما اعلن النائب وائل ابو فاعور من عين التينة أن مرسوم الأقدمية تشوبه ثغرات قانونية.



على خط الثغرات الوطنية والمزايدات الضيقة البعيدة عن مفهوم المعركة القومية مع العدو الصهيوني، محاولات التطبيع تبرر باشكال وانواع، وجديد معلومات المنار حول فيلم THE POST ان ممثلا لوزارة الداخلية كان من بين ممثلي الوزارات التي رفضت عرض الفيلم خلال اجتماع للجنة رقابة الافلام السينمائية التي تضم ايضا ممثلا عن جهاز الامن العام. فما الذي تغير؟ ولماذا لم يأخذ الوزير نهاد المشنوق قرار اللجنة بالاعتبار؟



فلسطينيا لا اعتبار لزيارة نائب الرئيس الاميركي مايك بنس للاراضي المحتلة، والسلطة التي اعلنت عدم استقباله، وصفت خطابه امام الكنيست بالتبشيري الذي يشكل هدية للمتطرفين الصهاينة. كيف لا وهو يوزع الخطابات التحريضية، والمشاريع التهويدية، مؤكدا على قرار رئيسه دونالد ترامب ضد القدس، ومشيرا الى السقف العالي من الخدمات الاميركية المفتوحة لتل ابيب..





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* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"



لبنان دخل في مدار الانتخابات النيابية. وبات واضحا أن الماكينات الانتخابية قد انطلقت محركاتها رغم الأجواء الصحافية التي تكرر التنبؤ بالتأجيل أو التمديد. وبانتظار مباشرة هيئة الاشراف عملها بشكل رسمي يوم الجمعة، وقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل أن يغادر غدا إلى الكويت في زيارة رسمية.



ومن السراي الحكومي، لاحت بوادر حلول للخلاف المستحكم بين الرئاستين الاولى والثانية بشأن مرسوم الاقدمية. فبعد انتقال النائب وائل أبو فاعور من عين التينة إلى السراي الكبير، أعلن أن الرئيس سعد الحريري يبذل جهودا مكثفة، والأخير يستعد للتوجه إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر الاقتصادي.



لكن الخبر السيء جاء من بيروت، التي شهدت نهاية قاسية لامرأة بريئة في رأس النبع، حيث بدم بارد قتل مواطن مطلقته في شارع عمر بن الخطاب، وتوارى عن الأنظار، في جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الأزواج بحق النساء، والتي باتت ظاهرة تستحق التوقف عندها ودراسة سبل لجمها ومواجهتها.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



بعدما تم إنجاز "بلوكات النفط"، ها هو لبنان اليوم على موعد مع "بلوكات النفايات"...



بلوكات النفط تستخرج من البحر... وبلوكات النفايات ترمى في البحر... إنها المعجزة اللبنانية... بلوكات النفط ترعاها الهيئة الوطنية لأدارة قطاع النفط... وبلوكات النفايات ترعاها هيئة وزارية إدارية ومقاولون، لأدارة قطاع النفايات... إنها المعجزة اللبنانية.



بلوكات النفايات موزعة على الشكل الآتي: بلوك كوستابرافا، بلوك برج حمود، بلوك طرابلس، واليوم بلوك كسروان، والجواب حاضر وواضح من مجلس الإنماء: أن النفايات هي من مجرى نهر الكلب، علما ان العين المجردة تثبت ان كمية النفايات في "بلوك كسروان" تفوق سعة مجرى نهر الكلب، وما تذرع مجلس الإنماء والإعمار بمكب نهر الكلب، سوى محاولة منه لتغطية الأعمال غير المطابقة، سواء في كوستابرافا او في برج حمود، من قبل متعهدين يحظون بالرعاية والحماية، إلى درجة ان أحدهم بات يلقب بمتعهد الجمهورية.



السؤال هنا: كسروان تتنشق سموم معمل الذوق الحراري، وتغرق في بحر من النفايات، وتختنق بازدحام سير من نهر الكلب الى الكازينو، وتستعد لمنازلة إنتخابية أين منها المعارك الانتخابية الماضية، فهل سيدقق الناخب الكسرواني في من سيقرأ اسماءهم على اللوائح؟



هل سيقترع لأزالة دواخين الذوق وإزالة بلوكات النفايات ومعالجة أزدحام السير؟ أم سيقترع لأنه يجب ان يقترع؟



ما نفع اللوحة الزرقاء إذا كانت سماؤنا الزرقاء قد اصبحت سوداء من جراء معمل الذوق، ومياه بحرنا الزرقاء قد أصبحت سوداء من جراء بلوك النفايات... فصحة ابنائنا اهم من لوحاتكم الزرق.



كذلك فإن المطلوب من مجلس الإنماء والإعمار الذي يتصرف وكأنه فوق الوزارات وأقوى منها، أن يتحرك بجدية أكثر وسخرية اقل، مثلما صاغ بيان الرد الذي أصدره. ولولا دلاله من السلطة التنفيذية لما تجرأ على مواجهة الناس بالسخرية... ولعل أقل ما يقال في هذا الوضع، هو ما قاله النائب سامي الجميل: "عيب"، عسى ألا يواجه من مجلس الإنماء والإعمار بالسخرية أيضا...



ونشير إلى ان وفدا برئاسة مساعد وزير الخزانة الاميركية لمكافحة تمويل الارهاب - مكتب تمويل الارهاب والجرائم المالية، وصل الى بيروت واجتمع هذا المساء بالرئيس عون الذي سيغادر غدا الى الكويت.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



الدولة في عطل شامل فالخلافات ظاهرة وان كانت تتمحور حول ملفي اقدمية الضباط وتمديد مهلة التسجيل للمغتربين لمشاركة اوسع في الانتخابات غير ان هاتين النقطتين ضربتا عميقا مفهوم التراضي في حكم البلاد الذي اعتمد كمسلك لآلة ادارة البلاد منذ الطائف، ورغم التسليم العام بان وقود هذه الآلة رسا تمويلها على رئيس الجمهورية ومن جيبه الا ان التصحيح غير متاح، وكل محاولة لاحداثه عرفا او عنوة انما تتم من خارج منطوق الطائف.



في السياق ذكر الوزير ابو فاعور من عين التينة بروحية الطائف الذي وضع لضمان مشاركة الجميع ونقل عن الرئيس بري ان ما يطبق اليوم على اللبنانيين هو اللاطائف واللادستور.



في ظل العقدة العصية على الحل الرئيس عون يغادر الى الكويت والرئيس الحريري الى دافوس وبالتالي لا جلسة لمجلسة الوزراء، في المقابل ورغم الخلافات على قانون الانتخاب وعدم انعقاد اللجنة المتخصصة في هذا الشأن اليوم وقع رئيس الجمهورية مرسود دعوة الهيئات الناخبة الامر الذي يحمي الاستحقاق من فخ انقضاء المهل ويعطيه جرعة حصانة معنوية لمقاومة المتربصين به، توازيا اذا كانت الدولة تمون على ناسها فتتلاعب بحقوقهم ومطالبهم الا انها لا تمون على الطبيعة فالبحر الذي حبل بنفاياتها العشوائية التي ترمى في جوفها بالتقسيط ردها الى مرسليها نقدا مفرغا الاطنان التي ابتلعها في وجه القيمين على الملف والضحية الموجوعة شاطئ كسروان.





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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



النفايات لم تعد حكرا على الجبال بل هي تفترش السهول وتنخفض الى مستوى سطح البحر.. وزبالتنا تنافس المرشحين وتقدم أوراقها وفضلاتها للشاطئ لتحتل بره وبحره ودرة الشرقين ولأن أمواجنا لا تعرف حدودا ونفاياتنا مضروبة بالوحدة الوطنية فقد نزحت مكباتها من الكوستا برافا وبرج حمود الى نهر الكلب ومعمل الزوق واستقرت عند شاطئ كسروان في خليج جونية الساحر.. وعلى هذا المشهد التقط رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الصورة التذكارية وقام بجولة معاينة اقتصرت أضرارها على الدعوة إلى استقالة وزير البيئة ومجلس الإنماء والإعمار وأعلن الجميل أننا ذاهبون إلى القضاء الدولي لأن السلطة تعمل ضد الشعب قائلا: "عتلانين هم فيلم سينما"؟.. وهذا الذي نراه ألا يشوه صورة لبنان؟. والتشويه يتمدد جنوبا مع صرخة صيداوية من جبل نفايات عاد ليهدد المدينة فالمعمل الذي وجد للحل تحول الى مشكلة وبات عمله يقتصر على رمي النفايات في البحر وردم مساحات شاسعة منه وهي مخالفات بلغت الطعن أمام شورى الدولة وتغاضت عنها بلدية صيدا وفق اتهام رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامه سعد وإذا كانت مخالفات الشركة المشغلة لمعمل صيدا قد أصبحت أمام القضاء فإن هناك شركات خلف البحار لا نعرف عنها أساسا لمقاضاتها فقبل صدور قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ العمل بقرار وزير الاتصالات تشغيل شركة جي دي اس كانت الجديد قد أبحرت في رحلة تقصي "نسب" الشركة الام وجذورها.. لكون قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الحيوية ويشكل أحد أبرز مرافق الدولة وما بلغته رحلة التقصي قاد إلى غابة من الشركات.. من هالك إلى مالك إلى "القباض الجراح".. شجرة تتفرع عنها غصون لبنانية وأخرى عربية لكننا نفقد التواصل عند بلوغ الجذور.. حيث نصبح أمام شركة مجهولة باقي الهوية.. اعطانا وزير الاتصالات اسمها وترك لنا هواجس عن فصلها وهي التي تتدارى خلف جزر العذارى.. خارجة على أي سؤال.. والوصول اليها محال فهل تعاقدت دولتنا مع شركة لن تستطيع اللحاق بها ولا ملاحقتها؟ وكيف للوزير الجراح ان يعطيها الحق في أن تستخدم بنيتنا التحتية والفوقية وتسيطر على اليافنا وتعمي أبصارنا ونزودها مستودعات أوجيرو من دون أن نتشرف بمعرفتها والسؤال عن مصفاتها فضلا عن أرباحها هذه الأسئلة يفترض أن تحتل أول اجتماع للجنة الاتصالات النيابية يوم الاثنين المقبل بعدما تصدر رئيسها النائب حسن فضل الله الثورة على احتلال جي دي اس وتمكن من انتزاع ثمار أولى المعارك وفي سياق المعارك المتفرعة عن الموزانة العامة افتتح فضل الله فصول السنة بإعلان أولى بوادر الهدر المقونن والصرف وفق القاعدة الاثني عشرية واستمرار مزاريب الجمعيات والايجارات حيث تبقى الحال على ما هي عليه.





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